Harry Potter, due show in arrivo su HBO Max: ecco di cosa si tratta

Fan di Harry Potter tirate fuori le vostre orecchie oblunghe e ascoltate bene: su HBO Max sono in arrivo due nuovi programmi televisivi per celebrare i 20 anni dall'uscita nelle sale del primo film della saga, Harry Potter e La Pietra Filosofale.

Si tratterà, nello specifico, di una competizione sotto forma di quiz e di una speciale retrospettiva la cui programmazione sarà estesa anche ad altre emittenti come Cartoon Network e TBS.

Il tutto si svolgerà nel giro di cinque serate, come riporta anche Entertainment Weekly!,

Il quiz metterà alla prova la conoscenza sul Wizarding World dei Potterhead più appassionati in quattro episodi da un'ora che consteranno di centinaia di domande per i partecipanti e una serie di guest star, e vi sarà anche una modalità che permetterà anche agli spettatori da casa di giocare.

La retrospettiva, invece, seguirà durante l'ultima serata dell'evento.

"Per celebrare la passione dei fan, nuovi o di lunga data che siano, che hanno tenuto viva la magia del Wizarding World in così tante forme durante questi anni, questi entusiasmanti speciali saranno all'insegna del fandom di Harry Potter in un imperdibile evento multipiattaforma" ha affermato Tom Ascheim, Presidente di Warner Bros. Global Kids, Young Adults, and Classics "I fan di Harry Potter possono prepararsi per questi festeggiamenti unici nel loro genere incanalando la loro Hermione Granger interiore e studiando per mostrare tutta la loro conoscenza del Wizarding World. Per i fan che hanno sempre voluto sapere cosa si prova a sostenere l'esame dei G.U.F.O., questo è quanto più di simile ci possa essere".