Harry Potter: i doppiatori italiani svelano il loro film preferito della saga

Flavio Aquilone e Alessio Puccio sono cresciuti doppiando i personaggi di Harry Potter, ma quali sono i film della saga preferiti dai doppiatori italiani di Draco Malfoy e di Harry Potter?

Durante la diretta sui canali Twitch di Ultrapop Festival, i doppiatori di Harry Potter e Draco Malfoy, Alessio Puccio e Flavio Aquilone, hanno risposto a una domanda difficile: qual è il loro capitolo preferito della saga del maghetto più famoso al mondo?

Daniel Radcliffe nella terza avventura filmica del maghetto Harry Potter, il prigioniero di Azkaban

"Confesso che riguardandoli con mio figlio, li ho apprezzati ancora di più col tempo", ha detto Alessio. "Ma per me il mio film preferito rimane Harry Potter e il prigioniero di Azkaban."

"Anche io direi il terzo film della saga", ha risposto invece Flavio. "Anche se ho apprezzato molto l'ultimo dei due film splittati, Harry Potter e i doni della morte - parte 2: forse l'ho trovato molto accattivante per la vena dark che qui ha raggiunto l'apice cresciuto negli anni".

Ma oltre a svelare il loro film preferito della saga, i due doppiatori hanno anche detto quale personaggio avrebbero voluto doppiare, se avessero potuto scegliere:

"Se avessi potuto, mi sarebbe piaciuto doppiare Ron", ha ammesso Flavio. "È brillante, spiritoso ma è anche un personaggio con spessore." E straordinariamente, anche Alessio ha detto che avrebbe tanto voluto doppiare Ron: "mi sarebbe piaciuto doppiare Ron anche perché le sue parti comiche mi rappresentano molto. Io non mi sento molto nella parte del "primo attore" come Harry, Ron è più simile a me e per me è lui il vero protagonista della saga."

Se volete recuperare la replica della diretta, potete trovarla sul canale YouTube di UltraPop!