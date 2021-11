Harry Potter: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint insieme per la reunion di HBO Max

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, le star della saga, torneranno insieme per una reunion in occasione del ventesimo anniversario del film Harry Potter e la Pietra filosofale.

Le star di Harry Potter saranno al centro di una reunion realizzata per HBO Max che celebrerà i venti anni dell'uscita nelle sale del primo film della saga.

Lo speciale potrà quindi contare sulla presenza dei tre protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson.

Lo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts realizzato per la piattaforma di streaming è stato ideato per i venti anni dell'arrivo nei cinema di Harry Potter e la pietra filosofale.

I protagonisti e il regista Chris Columbus saranno impegnati su un set che ricrea le scenografie create per la saga. Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint risponderanno ad alcune domande, parleranno con altri membri del cast e condivideranno per la gioia dei fan tanti aneddoti e molte curiosità riguardanti il periodo trascorso sul set.

Tra le star coinvolte nel progetto ci sono Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart.

Lo speciale debutterà a mezzanotte del 1 gennaio su HBO Max e verrà poi distribuito in primavera su TBS e Cartoon Network, prima di Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Per ora non sono stati distribuiti i dettagli riguardanti la distribuzione a livello mondiale.

Tom Ascheim, presidente di Warner Bros, ha aggiunto: "Questa retrospettiva è un tributo per tutte le persone le cui vite sono state toccate da questo fenomeno culturale, dal cast di talento alla troupe che hanno messo al servizio di questa straordinaria saga il loro cuore e la loro anima per i fan pieni di passione che continuano a mantenere vivo lo spirito del Wizarding World venti anni dopo".