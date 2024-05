Harry Potter: il Cluedo ispirato al mondo e ai personaggi di J.K. Rowling è attualmente in offerta su Amazon

Quanto sarebbe interessante e divertente vivere delle avventure dal sapore inedito direttamente nel mondo di Harry Potter, o l'avere anche soltanto la possibilità di farlo? Andando oltre le trame principali vissute da Harry e company, è proprio nei dettagli di un contesto ricco di sorprese che risiede l'immortale fascinazione dei fan del lavoro di J.K. Rowling. Tutto ciò che ruota intorno alla trama dei libri è presto diventato pretesto di studio, speculazione e soprattutto amore praticamente immortali e implacabili.

Se anche voi siete fan storici di Harry Potter e del suo universo narrativo, questa segnalazione fa proprio al caso vostro. Su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il Cluedo tematico basato sul mondo scritto, creato e caratterizzato dalla penna di J.K. Rowling in offerta. Il gioco da tavolo in questione è disponibile a 26,99€ nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, con uno sconto del 15% sul prezzo più basso recente indicato. Se interessati all'acquisto, o ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, passate dal box seguente. Attenzione che si tratta di un'offerta a tempo.

Il Cluedo di Harry Potter su Amazon

Nella scatola del Cluedo di Harry Potter su Amazon troverete: il tabellone da gioco (accompagnato da 4 ruote in cartone e da 4 rivetti in plastica), 6 pedine tematiche, 93 carte (di cui 6 carte Studente, 21 carte Mistero, 33 carte Aiuto, 33 carte Mazzo nero), 6 segnalini Sospettato, 6 segnalini Oggetto, 40 segnalini Punti della casa, una busta delle indagini, 2 dadi standard, 1 dado di Hogwarts, un taccuino, foglio con adesivi e le regole del gioco.

Come nel Cluedo di classica memoria, pure in quello di Harry Potter i giocatori dovranno indagare le ragioni dietro a un crimine, solamente che lo faranno in un mondo diverso e indossando i panni dei propri personaggi preferiti. Se fan storici di Harry Potter, non lasciatevi scappare un gioco da tavolo come questo, perfetto per divertirsi con grandi e piccini.