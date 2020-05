Harry Potter At Home, Eddie Redmayne legge La Pietra Filosofale

Per l'iniziativa Harry Potter At Home, Eddie Redmayne legge un capitolo del primo libro, Harry Potter e La Pietra Filosofale, in un video.

Come promesso, grazie all'iniziativa Harry Potter At Home, anche Eddie Redmayne si è unito alle varie star che si sono prodigate - direttamente da casa - nella lettura del primo libro della saga, Harry Potter e La Pietra Filosofale.

In un video che potete trovare sul sito ufficiale del Wizarding World, l'interprete di Newt Scamander nella saga prequel, Animali Fantastici, narra agli spettatori il terzo capitolo delle avventure del celebre maghetto (The Letters from No One).

The Sandman: Neil Gaiman, Andy Serkis e James McAvoy tra le voci della serie Audible

A dare il via alle danze con il primo capitolo è stato nientemeno che Harry Potter in persona, Daniel Radcliffe, seguito dalla Hermione dell'opera teatrale The Cursed Child, Noma Dumezweni. Nei prossimi giorni, invece, avremo, tra gli altri illustri narratori, Stephen Fry, Dakota Fanning e persino David Beckham, grande fan del Mondo Magico creato da J.K. Rowling.

Perché anche in circostanze particolari come quelle che stiamo vivendo, la magia di Harry Potter continua.