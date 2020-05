The Sandman: Neil Gaiman, Andy Serkis e James McAvoy tra le voci della serie Audible

The Sandman, la celebre opera opera cartacea firmata da Neil Gaiman verrà adattata come serie Audible e figurerà un cast vocale d'eccezione: da James McAvoy a Taron Egerton, da Andy Serkis a Kat Dennings allo stesso Gaiman, il fumetto targato Vertigo/DC avrà presto nuova vita.

È stato annunciato oggi un nuovo progetto Audible basato sulla serie a fumetti scritta dall'autore britannico Neil Gaiman e pubblicata per la prima volta da DC Comics a cavallo tra gli anni '80 e gli anni '90, The Sandman, con protagonista Morfeo, personificazione dei sogni e Signore del Regno dei Sogni.

Come potete vedere, a guidare l'ensemble di attori e doppiatori sarà James McAvoy (X-Men, Split), che interpreterà proprio il protagonista, e sarà accompagnato da altri grandi nomi quali Taron Egerton (Kingsman, Rocketman), Riz Ahmed (Venom, I Fratelli Sisters), Kat Dennings (Thor, Dollface), Michael Sheen (Good Omens, Masters of Sex), Andy Serkis (Il Signore deli Anelli, L'Alba del Pianeta delle Scimmie), Arthur Darville (Doctor Who, Legends of Tomorrow), Samantha Morton (Minority Report, Cosmopolis) e, tra gli altri, lo stesso Neil Gaiman (anche produttore esecutivo dello show) come voce narrante.

"Sarà un cast davvero eccezionale a portare in vita questo fenomeno culturale. Siamo onorati di lavorare al fianco di Neil Gaiman e della DC nel creare un adattamento totalmente immersivo che sappiamo sarà amato dai fan" ha dichiarato l'Editor in Chief di Audible Originals, David Blum.

Come segnala l'Hollywood Reporter, la prima parte dell'Audible Drama verrà resa disponibile il 15 luglio, e racconterà la storia racchiusa nei primi tre volumi della serie ((Preludes & Nocturnes, The Doll's House e Dream Country).