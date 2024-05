Harry Potter: Alfonso Cuaron lo snobbava finché Guillermo del Toro non gli disse "Sei uno stro*zo arrogante"

Alfonso Cuarón ha celebrato il ventesimo anniversario di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, l'unico capitolo del franchise diretto da lui, rievocando l'esperienza a partire dai dubbi iniziali, fugati dopo un vivace scambio di opinioni con l'amico e collega Guillermo del Toro.

"Ero confuso perché era completamente fuori dal mio radar", ha ricordato Cuarón in un'intervista con Total Film. "Parlo spesso con Guillermo del Toro, gli ho detto 'Sai, mi hanno offerto questo film di Harry Potter, ma è davvero strano che lo offrano a me.'"

Il grande Gary Oldman è Sirius Black, il prigioniero di Azkaban

Guillermo del Toro, ben consapevole - a differenza del collega - di quale opportunità rappresentasse il franchise di Harry Potter, ha reagito esclamando: "Mi disse, 'Aspetta, aspetta, aspetta, hai detto che non hai letto Harry Potter?' Quando ho risposto che non pensavo facesse per me, ha risposto in uno spagnolo molto colorito, 'Sei uno stronzo arrogante. Adesso vai in quella dannata libreria, prendi i libri, li leggi e mi chiami subito'".

Seguendo il consiglio del collega, Alfonso Cuarón lesse i libri innamorandosi immediatamente della saga: "Ho chiamato del Toro e gli ho detto, 'Il materiale è grandioso'. Non posso riferire cosa mi ha risposto"

Alfonso Cuaron, la persona giusta per Harry Potter?

Parlando a Total Film per celebrare il 20° anniversario del film, il produttore del franchise David Heyman ha detto di aver avuto la sensazione che Cuarón fosse la persona giusta per il lavoro, anche se sulla carta era una scelta strana.

"Avevo visto Y Tu Mamá También, che ho adorato, e stranamente ho pensato che sarebbe stato il regista perfetto per il terzo film del franchise", ha detto Heyman. "Non era una scelta scontata. Riuscite a immaginare cosa avrebbero combinato, secondo alcuni, Harry, Ron e Hermione? Y Tu Mamá Tambien parlava della fine dell'adolescenza, e Il prigioniero di Azkaban parlava dell'inizio dell'adolescenza. Sentivo che avrebbe potuto rendere la storia, in un certo senso, più contemporanea. E portare con sé la sua magia cinematografica".

Scelta azzeccata, a conti fatti. Uscito nel 2004, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban si è rivelato un enorme successo di critica e pubblico incassando oltre 800 milioni a livello globale.