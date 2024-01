Harry Potter: il set LEGO della Stamberga Strillante e il Platano Picchiatore è di nuovo in sconto su Amazon

Il mondo di Harry Potter è riuscito a far breccia nel cuore dei fan grazie alla grande fantasia della sua stessa creatrice e autrice J. K. Rowling, e alla creatività sincera impiegata nella costruzione di un mondo iconico e iconografico. L'amore degli appassionati, quindi, non deriva solamente dalle avventure che il maghetto occhialuto vive coi suoi amici, ma anche e soprattutto dal contesto che lo circonda e in cui queste si sviluppano, rendendo ancora più incredibili i dettagli generali e la loro identità. Le trovate più interessanti, in termini di ambientazione fantasy, sono quindi entrate a far parte dell'immaginario pop mondiale, al punto da diventare iconiche, memorabili e citate a anche fuori dalla stessa saga letteraria e cinematografica.

Proprio in relazione e a tutto ciò, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, il set LEGO Harry Potter della Stamberga Strillante e il Platano Picchiatore è in offerta. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 69,90€, con uno sconto del 22% sul prezzo segnalato precedentemente (89,99€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione aggiuntiva sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO Harry Potter molto dettagliato

Su Amazon il set LEGO Harry Potter della Stamberga Strillante e il Platano Picchiatore viene così descritto e introdotto: "Con questo set 2 in 1, La Stamberga Strillante e il Platano Picchiatore, i fan possono ricreare 2 luoghi iconici del film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Oltre ai dettagli, la costruzione presenta pure alcune funzioni (il Platano Picchiatore gira e i suoi rami si piegano per attaccare e prendere le minifigure che gli capitano a tiro, ad esempio). Il set include 6 personaggi tra cui Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Sirius Black, Peter Pettigrew, Remus Lupin, una figura di ratto, più bacchette e una lanterna. Inoltre è compresa una minifigure del professor Lupin che si trasforma in un lupo mannaro non appena appare la luna luminosa, e 4 carte mago casuale da raccogliere (16 in totale)".

Se ancher voi siete fan storici di Harry Potter e del suo mondo, non lasciatevi scappare un set curato come questo.