Harry Potter: Gary Oldman svela la scena più difficile da girare, la risposta è sorprendente

Gary Oldman torna a parlare della sua esperienza nella saga di Harry Potter svelando quale sia stata la svelato la scena più difficile che ha dovuto girare nei panni di Sirius Black, padrino del celebre maghetto occhialuto.

La prima apparizione di Gary Oldman nella saga risale a Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, diretto da Alfonso Cuarón nel 2004. L'attore ha poi fatto ritorno in Harry Potter e il calice di fuoco e Harry Potter e l'ordine della Fenice, che si conclude con la tragica morte di Sirius durante una battaglia battaglia all'Ufficio Misteri. Gary Oldman ha filmato diverse scene impegnative durante la sua permanenza nel franchise, ma quella che ha trovato più difficile da girare risulterà una sorpresa per i fan.

La difficoltà che i fan non si aspettano

Il grande Gary Oldman è Sirius Black, il prigioniero di Azkaban

Nel corso del podcast Happy Sad Confused, Oldman ha svelato che la scena per lui più difficoltosa nei panni di Sirius Black appartiene a Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ed è il momento in cui il suo personaggio giace prono accanto a un lago ghiacciato mentre i Dissennatori gli succhiano l'anima. Il motivo principale per cui la scena era così impegnativa aveva a che fare con il disagio fisico di giacere immobile al freddo per un lungo periodo di tempo, poiché la scena ha richiesto una settimana per essere girata.

"In uno dei film di Harry Potter c'era come un lago ghiacciato" ha ricordato il divo. "Ero come morto, la mia anima stava lasciando il mio corpo, e sono dovuto restare lì per una settimana, giorno dopo giorno, senza fare nulla. A un certo punto ho detto 'Penso che i miei reni si stiano davvero raffreddando un po'. E così mi hanno messo sotto una piccola borsa dell'acqua calda, e dovevo comunque restare sdraiato lì così. Poi il terzo giorno ho detto 'Il collo mi sta uccidendo' e mi hanno messo un piccolo cuscino sotto. Sì, la cosa più difficile che ho dovuto fare è stata sdraiarmi accanto a un lago ghiacciato."

In precedenza, Gary Oldman ha rivelato come l'impiego in Harry Potter e Batman lo abbia salvato quando si è ritrovato padre single dopo un doloroso divorzio, permettendogli di crescere i figli senza passare troppo tempo lontano da loro.