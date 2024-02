Harry Potter: il set LEGO che ricostruisce l'Espresso per Hogwarts e il binario 9 e 3/4 è in offerta su Amazon

Su Amazon i fan di Harry Potter possono trovare il set LEGO dell'Espresso per Hogwarts in sconto.

I fan di Harry Potter lo sanno piuttosto bene. Ad affascinare e ammaliare non sono soltanto le avventure vissute dal maghetto occhialuto e dai sui amici, ma anche lo stesso mondo magico a circondarli ed accompagnarli. La vera e propria magia risiede proprio nel contesto e nel gigantesco universo narrativo, fatto di luoghi, dettagli, leggende e nomi, costruito negli anni da J.K. Rowling, in cui tantissimi appassionati, delle nuove e vecchie generazioni, continuano ogni anno a perdersi e ritrovarsi.

Proprio per via di questa specifica dinamica unica nel suo genere, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il set LEGO Harry Potter che riproduce il celerrimo Espresso per Hogwarts, con tanto di binario 9 e tre quarti abbinato. Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 98,99€, con uno sconto del 26% sul prezzo mediano (133,42€). Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sull'articolo da collezione in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO Harry Potter iconico

Nella sezione "Informazioni su questo articolo" di Amazon, il set LEGO Harry Potter dell'Espresso per Hogwarts viene descritto come piuttosto dettagliato. A quanto pare la stazione di mattoncini è caratterizzata da un ponte ferroviario con tanto di orologio. Nel set, ovviamente, troverete pure il treno giocattolo in cui posizionare le minifigure tematiche grazie un pannello laterale e al tetto rimovibili della carrozza.

Con un totale di 801 mattoncini, non lasciatevi scappare la chance di recuperare la riproduzione LEGO Harry Potter del famoso binario 9 e tre quarti, con tanto di Espresso per Hogwarts. Un punto di partenza fondamentale per le tantissime avventure create da J.K. Rowling, nonché un luogo immaginario e iconico che tutti i fan hanno probabilmente sognato di visitare almeno una volta. Non soltanto un set da collezione ed esposizione, ma anche una possibile idea di gioco per i fan più piccoli.