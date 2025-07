Harrison Ford si scusa con Ryan Gosling per quel pugno in faccia: "Ma è ancora molto bello"

Harrison Ford si è scusato ripetutamente col collega di Blade Runner 2029 per quel pugno sfuggito accidentalmente che, per fortuna, non ha fatto troppi danni.

Harrison Ford è ancora dispiaciuto per aver dato un pugno in faccia a Ryan Gosling. L'incidente, avvenuto sul set di Blade Runner 2049, ha spinto il divo a scusarsi ripetutamente col più giovane collega a cui il pugno, per fortuna, non ha causato danni estetici.

L'episodio increscioso è stato rinvangato durante un'intervista con Variety in cui Harrison Ford ha ricordato di aver colpito involontariamente Gosling durante le riprese.

"Stavamo provando un combattimento, ci siamo avvicinati troppo e l'ho colpito" ha detto Ford. "Mi sono scusato subito. Cos'altro potevo fare? Non posso riprendermi il pugno".

Il sornione Ford ha poi rassicurato le numerose fan di Ryan Gosling, aggiungendo: "È un uomo molto bello. È ancora molto bello."

Harrison Ford e Ryan Gosling in fuga in una scena di Blade Runner 2049

Essere colpiti da Indiana Jones: un onore per pochi

Nonostante il pugno incassato, per Ryan Gosling è stato un onore affiancare un'icona come Harrison Ford nel sequel di uno dei capolavori della storia del cinema come Blade Runner.

Nel dicembre 2016, Gosling ha affermato che essere stato colpito da Harrison Ford era in un certo senso un "rito di passaggio", spiegando a GQ che, dopo il colpo ricevuto, il regista di Blade Runner 2049 Denis Villeneuve gli aveva detto: "Guardala in questo modo: sei appena stato colpito da Indiana Jones".

"Stavamo girando una scena di lotta e, sapete, è successo e basta", ha raccontato Gosling all'epoca. "Ma la cosa divertente è che, quando è finita, mi hanno portato del ghiaccio per la faccia, ma Harrison mi ha spinto via e ha infilato il pugno nel ghiaccio. Dopo è passato con una bottiglia di scotch, e ho pensato: 'Oh, lo sapevo che sarebbe successo'. E ha tirato fuori un bicchiere dalla tasca, me ne ha versato un altro e se n'è andato con il resto della bottiglia. Quindi immagino che si sentisse come se non avesse fatto abbastanza per guadagnarsi una bottiglia intera."

In un'intervista rilasciata a Variety nel luglio 2025, Ford ha affermato di aver apprezzato nell'esperienza di girare Blade Runner 2049 ancora di più del primo, soprattutto perché "non pioveva e non era sempre notte", come nel film diretto da Ridley Scott.

Riguardo all'originale, ha ricordato: "È stata un'esperienza straordinaria. Abbiamo girato per 50 notti sotto la pioggia, il più delle volte all'aperto. È stato orribile da realizzare, ma si è dimostrato un lavoro valido".