Questo nuovo film Apple TV+ possiede una cosa che Indiana Jones non ha: "Ma non ditelo a Harrison Ford"

Non c'è dubbio che il nuovo film d'azione di Guy Ritchie, Fountain of Youth, abbia nel suo DNA un po' di Indiana Jones. Non ci sono cappelli o fruste in bella mostra, ma il cacciatore di tesori di John Krasinski va alla ricerca della fonte della giovinezza, proprio come Indiana cercava il Santo Graal o l'Arca dell'Alleanza.

Tuttavia, Krasinski non è molto a suo agio con i paragoni con il famoso franchise interpretato da Harrison Ford. Dopotutto, Fountain of Youth ha come protagonisti due fratelli, il Luke di Krasinski e la Charlotte di Natalie Portman. I due si sono pesi di vista fino a quando non intraprendono il viaggio per trovare la Fonte, e probabilmente è lecito pensare che il film si concluderà con la riconciliazione tra i due.

"Credo che per me sia stata proprio questa relazione a dare una svolta diversa, invece di avere un'intera storia d'amore al centro del film", ha dichiarato Krasinski. Detto questo, sembra esserci un pizzico di tensione romantica tra il suo Luke e la Esme di Eiza González. I due hanno un'emozionante scena di combattimento insieme, che potrebbe condurre a qualcosa di diverso.

Al centro di Fountain of Youth troviamo il rapporto tra fratello e sorella

Fountain of Youth, parte del cast del film in una scena

Ma Krasinski è convinto che il fulcro del film sia il rapporto tra fratello e sorella. "Quello che mi è piaciuto molto è che la famiglia è una cosa di cui spesso ci dimentichiamo e che potrebbe essere il tesoro che tutti noi stiamo cercando nella nostra vita", ha detto Krasinski. "Quindi questa era davvero la cosa che mi attirava e che Indy non aveva. Quindi, ecco! Siamo già più avanti di Indiana Jones! Per favore, non ditelo ad Harrison Ford!".

Fountain of Youth: John Krasinski in un'immagine

Per essere onesti con Indiana, i suoi film si sono spesso concentrati sulle relazioni familiari. Indiana Jones e l'ultima crociata era incentrato sul rapporto tra Indy e suo padre, Henry Jones Sr. (Sean Connery), mentre gli altri due sequel hanno avuto al centro il rapporto tra Indiana e suo figlio, quindi quello tra Indiana e la sua figlioccia.

Anche Natalie Portman ritiene che il film prenda una strada diversa da Indiana Jones: "Questo film ha al centro un'incredibile rivalità tra fratelli, il che rappresenta una netta differenza", ha dichiarato l'attrice. "Ma sì, naturalmente tutta l'avventura e le incredibili location e tutta l'immaginazione sono sicuramente presenti". Fountain of Youth sarà disponibile su Apple TV+ da domani, 23 maggio.