Harrison Ford: Marvel progetta un ruolo chiave per Red Hulk nel futuro dell'MCU [RUMOR]

Dopo la scomparsa di William Hurt, Harrison Ford interpreterà il Generale "Thunderbolt" Ross in Captain America: New World Order, una nuova voce suggerisce che la sua trasformazione in Red Hulk porterà sul grande schermo una celebre storyline dei fumetti.

Dopo la morte di William Hurt, la leggenda di Star Wars e Indiana Jones Harrison Ford assumerà il ruolo del generale "Thunderbolt" Ross in Captain America: New World Order del 2024. Mentre si attende la conferma ufficiale della sua presenza in Thunderbolts, alcuni rumor anticipano un ruolo chiave per il suo Red Hulk nel futuro dell'MCU.

Secondo una voce condivisa dai moderatori di r/MarvelStudiosSpoilers (che proviene da "fonti attendibili"), circolerebbero in rete alcuni concept art che mostrano il Red Hulk di Harrison Ford con indosso un abbigliamento simile a Joe Fixit dei fumetti Marvel. Joe Fixit, conosciuto anche come Hulk Grigio, è un personaggio dei fumetti creato da Peter David e dal disegnatore Todd McFarlane. Questa versione, meno forte, ma più intelligente, lavora come bodyguard a Las Vegas.

Secondo i rumor, in uno dei prossimi film Thunderbolt Ross potrebbe trasformarsi in un Hulk intelligente e astuto.

Resta da vedere come i Marvel Studios intendano portare il personaggio a questo punto, ma il debutto nell'MCU di Red Hulk - se confermato - potrebbe essere uno degli archi narrativi più emozionanti della saga del Multiverso.

Sempre secondo i rumor, MArvel sarebbe intenzionata a sviluppare un film su World War Hulk, mentre la star di The Incredible Hulk Liv Tyler sarebbe in trattative per tornare nei panni di Betty Ross.

Captain America: New World Order uscirà il 3 maggio 2024, mentre Thunderbolts dovrebbe seguire il 26 luglio 2024.