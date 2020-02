Indiana Jones 5: Harrison Ford vuole che "spacchi" come i film Marvel

Harrison Ford sembra particolarmente entusiasta pensando all'atteso Indiana Jones 5, sequel di cui dovrebbero iniziare le riprese nei prossimi mesi, compiendo inoltre un paragone con i film Marvel.

L'attore ha compiuto le interessanti dichiarazioni durante un'intervista rilasciata al sito Hey U Guys.

L'interprete dell'iconico archeologo ha spiegato che i fan del franchise action potrebbero rimanere sorpresi da quanto verrà proposto sul grande schermo. Harrison Ford ha spiegato parlando di Indiana Jones 5: "Non voglio realmente dare loro ciò che vogliono vedere. Voglio offire qualcosa che non si aspettano. Penso che siano abituati a un certo livello di delusione quando rivisiti certi personaggi. Voglio dire che certamente i film Marvel hanno realizzato un esempio spettacolare di successo che ha funzionato nell'altro modo. Hanno 'spaccato'. Bene, non realizzeremo un altro Indiana Jones a meno che non siamo in una posizione per riuscirci. Vogliamo essere i migliori".

La star ha aggiunto: "Abbiamo avuto dei problemi con le tempistiche, alcuni dettagli da sistemare con gli script, ma siamo determinati a risolverli prima di iniziare le riprese".

La produttrice Kathleen Kennedy aveva parlato del progetto durante i BAFTA confermando che la storia sarà ambientata dopo gli eventi mostrati in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. I dettagli della trama ideata dallo sceneggiatore David Koepp non sono ancora stati rivelati e il lungometraggio, diretto ancora una volta Steven Spielberg, arriverà nelle sale americane a partire dal 10 luglio 2021.