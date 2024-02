Da Tom Cruise a Leonardo DiCaprio: 10 attori che sono rimasti feriti durante le riprese

Che si tratti di acrobazie estremamente pericolose o di semplici incidenti, una cosa è certa: neanche le più grandi star di Hollywood sono immuni agli infortuni sul set. Sebbene tendiamo a pensare che i principali interpreti si rilassino nei loro lussuosi appartamenti mentre gli stuntman affrontano i rischi al posto loro, talvolta sono proprio le celebrità a portare a termine gli sbalorditivi stunt resi iconici una volta proiettati sul grande schermo.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise Hayley Hatwell nell'adrenalinica sequenza del treno

In alcuni casi, tale decisione è motivata dal desiderio di sperimentare personalmente acrobazie mozzafiato e assaporare la gloria che ne deriva. In altri, invece, si tratta di questioni tecniche che, molto probabilmente, verranno superate dall'intelligenza artificiale in un futuro prossimo. Tuttavia, va tenuto presente che, insieme alla gloria, arrivano anche i rischi, e non di rado sono proprio le stelle del cinema a pagare il prezzo più alto. Ecco una lista di grandi star che sono rimaste infortunate durante le riprese, in alcuni casi particolarmente gravi, e come hanno superato gli infortuni.

1. Tom Cruise

Tom Cruise è indiscutibilmente il primo della lista, non soltanto per il suo famigerato infortunio che è stato catturato dalla telecamera e mostrato ai fan i tutto il mondo, ma principalmente perché la star ha portato a termine alcune delle acrobazie più intense e pericolose nella storia del cinema. Col passare dei decenni, questo suo talento è diventato il suo marchio di fabbrica, ma ciò non implica che Tom sia immune agli infortuni.

Tom Cruise in una scena d'azione del film Minority Report

Durante le riprese di Mission: Impossible - Fallout, è stata proprio una delle sue acrobazie più innocue (ovvero saltare da un edificio all'altro) a causare un terribile infortunio: l'attore si è rotto una caviglia sbattendola contro un muro. Le riprese sono state interrotte per alcuni mesi mentre Cruise si riprendeva, ma la sequenza è stata inclusa nella versione finale del film. Tom stesso ha descritto l'infortunio durante una sua apparizione al The Graham Norton Show: "Stavo inseguendo Henry e dovevo colpire con il corpo il lato del muro e tirarmi su, ma l'errore è stato che l'ho colpito con il mio piede. Ho capito subito che mi ero rotto la caviglia e non volevo davvero girare di nuovo la scena, quindi mi sono alzato e ho continuato la ripresa. Ho detto: 'È rotto. È rotto. Portatemi in ospedale' e poi tutti hanno preso il telefono e hanno organizzato le loro vacanze".

2. Daniel Craig

Daniel Craig in una scena di The Pusher

È letteralmente impossibile menzionare un solo film di James Bond in cui Daniel Craig è rimasto ferito durante le riprese, perché la verità è che è l'attore si è infortunato numerosissime volte, praticamente durante le riprese di ogni pellicola del franchise. In No Time to Die, Daniel ha dovuto dire addio alla sua caviglia proprio come Tom, ed è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico prendendosi una pausa dal set per un paio di settimane. In Casino Royale, ha perso due denti durante le riprese di una scena di lotta, in Quantum of Solace, si è gravemente ferito alla spalla, mentre in Spectre al ginocchio. Dopo aver esaminato questa breve lista, che non comprende affatto tutti i suoi incidenti, diventa piuttosto chiaro il motivo per cui Craig abbia deciso di ritirarsi dal ruolo: girare i film di James Bond può essere estremamente pericoloso.

3. Harrison Ford

Il bacio tra la principessa Leia e Han Solo

Harrison Ford ha una lunga storia di infortuni sul set anche se probabilmente quello più famoso riguarda una delle saga più amate di tutti i tempi. Durante le riprese di Star Wars: Il risveglio della forza una pesantissima porta è caduta sulla gamba del leggendario attore hollywoodiano, spezzandogliela. Anche il regista J.J. Abrams si è fatto male alla schiena cercando di aiutare la troupe a togliere la porta dalla gamba di Han Solo.

4. Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio nella prima immagine ufficiale di Django Unchained

Una delle scene più intense di Django Unchained è il discorso di Leonardo DiCaprio dopo la cena a Candyland, il momento della pellicola in cui l'attore da sfoggio di tutto il suo talento attraverso una performance indimenticabile. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza del fatto che non c'era nulla di simulato nella sequenza in cui il personaggio di DiCaprio sbatte la mano sul tavolo e si taglia con un bicchiere. Leo, da vero professionista, ha continuato a recitare senza perdere il ritmo, sorprendendo tutti i suoi colleghi e integrando il sangue nella scena. È stato così bravo che Quentin Tarantino ha deciso di includerla nel montaggio finale.

5. Sylvester Stallone

Rocky: Sylvester Stallone e Burgess Meredith sul ring

Sylvester Stallone è una delle principali star d'azione degli ultimi 50 anni e, in quanto tale, è naturale che si sia ferito più volte sui set dei suoi film. Il peggiore di questi infortuni, secondo lo stesso Stallone, è avvenuto durante le riprese del combattimento di boxe con Ivan Drago (Dolph Lundgren) in Rocky IV. Lundgren lo ha colpito così duramente al petto che il pugno gli ha provocato un gonfiore al cuore: l'attore è finito in terapia intensiva per ben otto giorni.

6. Charlize Theron

La bionda Charlize Theron in una scena di Gioco di donna

Æon Flux - Il futuro ha inizio non è soltanto uno dei migliori film di Charlize Theron, la pellicola ha anche cambiato la sua vita e il suo approccio alla recitazione dopo averla quasi lasciata paralizzata a causa di un incidente. L'attrice stava interpretando una scena d'azione sul set del film del 2005 e, dopo alcuni tentativi falliti, è atterrata sul collo: questo l'ha lasciata a lottare per anni con dei dolori lancinanti. Charlize stessa ha descritto la brutta caduta durante un'intervista rilasciata a News.com.au: "Ero a un centimetro dalla completa paralisi per il resto della mia vita. Otto anni di gestione del dolore, in cui non riuscivo a liberarmi degli spasmi e dei danni ai nervi. Alla fine ho fatto una fusione delle vertebre del collo quattro anni fa. Era l'unico modo per fermare i dolori"

7. Bruce Willis

Bruce Willis in una scena del film FBI: Protezione testimoni 2

Proprio come la maggior parte delle star d'azione menzionate in precedenza, anche Bruce Willis ha subito svariati infortuni nel corso degli anni, spesso derivanti da stunt non riusciti. In Die Hard - Vivere o morire, ad esempio, la leggenda di Hollywood ha subito un taglio molto profondo sopra un occhio a causa del quale è stato costretto a recarsi in ospedale per ricevere punti di sutura. Il taglio è stato causato dalla controfigura di Maggie Q che l'ha colpito in faccia con i tacchi a spillo.

8. Brad Pitt

In quella che non può essere che descritta come una delle più strane coincidenze di sempre, durante le riprese di Troy, Brad Pitt è stato vittima di un vero e proprio scherzo del destino. Nel film, Pitt interpreta Achille, l'eroe leggendario della mitologia greca, protagonista della guerra di Troia descritta dall'Iliade, noto principalmente per il suo peculiare punto debole... Ebbene, durante le riprese di una scena di combattimento della pellicola, Pitt si è strappato proprio il tendine d'Achille.

Brad Pitt in una scena del film Troy

"In un attacco di stupida ironia, durante le riprese, mi ferii al tendine d'Achille", raccontò lo stesso attore a proposito dell'infortunio che interruppe le riprese per diverse settimane. Molti all'epoca sostennero che si trattasse di una trovata pubblicitaria ma l'infortunio si rivelò essere autentico e, fortunatamente, Pitt si riprese relativamente in fretta.

9. Uma Thurman

Uma Thurman nella scena del maxi-duello di Kill Bill: Volume 1

Durante le riprese di Kill Bill: Volume 1 in Messico, Uma Thurman è uscita di strada mentre guidava e la sua auto ha sbattuto contro una palma. A causa di questo terribile incidente l'attrice ha subito una serie di lesioni alle ginocchia e una commozione cerebrale. Anni dopo, la star ha denunciato quello che ha dichiarato essere un insabbiamento dell'incidente da parte dei produttori del film in un post su Instagram.

10. Jim Caviezel

James Caviezel in La passione di Cristo

L'elenco di infortuni subiti da Jim Caviezel durante le riprese de La passione di Cristo di Mel Gibson è diventato praticamente un documento leggendario su internet. Oltre alla polmonite, all'ipotermia e a un intervento al cuore pagato dallo stesso regista dopo la fine delle riprese, alcuni degli infortuni subiti da Caviezel e alcune coincidenze che li legano alla figura di Cristo sono semplicemente sbalorditivi. Il più noto è sicuramente quello della scena del Sermone della Montagna, durante il quale l'attore è stato colpito da un fulmine. Secondo alcuni, è stato un segno "divino" per definizione.