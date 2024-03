Harrison Ford: 'Ho sentito la musica di Indiana Jones durante la mia colonscopia, mi perseguita ovunque'

Harrison Ford è letteralmente perseguitato dalla colonna sonora di Indiana Jones tanto da averla sentita perfino durante la sua colonscopia. Pur avendo appeso cappello e frusta al chiodo dicendo addio all'iconico personaggio in Indiana Jones e il Quadrante del Tempo, la musica di John Williams lo segue ovunque, come ha confessato a Variety:

"Come ricordo spesso a John, la sua musica mi segue ovunque vada, letteralmente. Quando ho fatto l'ultima colonscopia, la sentivo suonare dagli altoparlanti dell'ospedale".

Il divo 81enne ha poi rivelato che a volte si siede davanti a John Williams mentre lui lavora alle colonne sonore dei suoi film.

"È un piacere vederlo lavorare con l'orchestra, semplicemente il piacere di poter sedersi in una stanza e godere della straordinaria attenzione che ogni battito della musica riceve. E il loro rispetto per lui e il suo rispetto per loro è davvero enorme, è divertente da vedere", ha detto l'attore.

Harrison Ford insieme al compositore delle musiche di indiana Jones John Willians

Icona della musica da cinema, il 92enne JohN Williams ha composto le score di Star Wars, Harry Potter, Mamma ho perso l'aereo, Jurassic Park, Lo Squalo e tanti altri film.

Quest'anno, John Williams ha ottenuto la sua 54esima nomination all'Oscar (miglior colonna sonora originale per Indiana Jones e il quadrante del destino), battendo il suo stesso record come persona vivente con più candidature.

L'anno scorso, Harrison Ford ha detto a PEOPLE: "Probabilmente mi diverto a fare film più di quanto non abbia mai fatto. Nessuno ci crede mai, ma non ho mai voluto essere ricco e famoso. Volevo solo fare l'attore".