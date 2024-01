Star Wars, lo script di Harrison Ford all'asta a Londra: verranno svelati gli appunti segreti di George Lucas

La copia di una sceneggiatura originale di Star Wars appartenente a Harrison Ford sarà messa all'asta a Londra e la bozza iniziale potrebbe contenere appunti mai visti prima. Intitolato in seguito Una nuova speranza, il primo film di Star Wars del 1977 è la prima manifestazione su grande schermo dell'universo creato da George Lucas.

Nel corso degli anni, George Lucas ha apportato parecchie modifiche ai nomi, ai personaggi e alle storie prima dell'uscita di Una nuova speranza e pare che la vecchia sceneggiatura in possesso di Harrison Ford contenga diverse di quelle idee originali poi scartate dal regista e produttore della saga.

La storia della sceneggiatura

Secondo euronews, nel 1976 Harrison Ford affittò un appartamento a Londra in cui lasciò, tra le altre cose, una bozza incompleta del primo film di Star Wars, all'epoca intitolato The Adventures of Luke Starkiller. Pare che lo script includa nomi e sequenze non inclusi nella versione definitiva di Una nuova speranza. La sceneggiatura sarà messa all'asta da Excalibur Auctions il prossimo 17 febbraio, e secondo le previsioni potrebbe fruttare tra i 10.000 e i 15.000 dollari. Insieme allo script saranno all'asta anche un programma giornaliero e una nota scritta a mano da Ford.

Nel caso il vincitore dell'asta dovesse condividere il contenuto degli appunti pubblicamente potrebbero venire alla luce parecchi dettagli riguardo la prima bozza di Star Wars.