Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard: prima volta agli Emmy 2025 (e la reazione esilarante di Scorsese)

Cosa accomuna Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard? Il fatto di poter celebrare la prima candidatura gli Emmy nelle categorie attoriali della loro carriera. Ma andiamo con ordine.

Per Harrison Ford la prima nomination agli Emmy è arrivata all'età di 83 anni per il ruolo del Dottor Paul Rhodes, terapista e collega di Jimmy Laird (Jason Segel) nella serie prime Video Shrinking. Lo show ha ottenuto quattro nomination in totale, tra cui miglior attore protagonista in una serie comica per Jason Segel, miglior attrice non protagonista in una serie comica per Jessica Williams e miglior serie comica.

Brett Goldstein, creatore della serie insieme a Bill Lawrence, ha basato il percorso del personaggio di Ford, affetto dal morbo di Parkinson, sull'esperienza del padre e questo è il motivo per cui l'attore ha un approccio così serio al ruolo.

"Non c'era alcuna intenzione di renderlo una barzelletta", ha specificato Harrison Ford. "Ma ci sono persone che assorbono questo tipo di esperienze con grazia, coraggio e un pizzico di saggezza. Il mio è un personaggio particolarmente preparato a comunicare cosa si prova, e questo è qualcosa che ritengo valga la pena condividere con il nostro pubblico".

Harrison Ford in una scena di Shrinking

La reazione esilarante di Martin Scorsese su FaceTime svelata dalla figlia Francesca

Tra le sorprese delle nomination agli Emmy 2025 impossibile non menzionare la prima volta di Ron Howard e Martin Scorsese, entrambi candidati nelle categorie attoriali per aver interpretato una versione satirica di se stessi nella serie The Studio, serie meta-televisiva realizzata da Seth Rogen per Apple TV+.

I due sono stati nominati nella categoria miglior attore guest in una serie comica insieme ai co-protagonisti di The Studio Dave Franco, Bryan Cranston e Anthony Mackie, così come Jon Bernthal per The Bear.

Impagabile la reazione di Martin Scorsese, prontamente diffusa sui social media dalla figlia Francesca. All'udire il suo nome il regista, in collegamento FaceTime con la figlia, nasconde la faccia tra le mani suscitando l'ilarità di Francesca.

Nell'episodio di The Studio in questione Scorsese, che interpreta se stesso, propone al personaggio di Matt Remick, interpretato da Seth Rogen, un film ad alto budget sul massacro di Jonestown. Inizialmente Matt vuole realizzare il film, ma poi cambia idea e dice al suo capo di aver comprato la sceneggiatura di Scorsese per assicurarsi che non venga mai realizzato. Scorsese lo scopre in seguito e scoppia in lacrime.