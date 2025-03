Martin Scorsese: ecco la sua lista dei migliori 30 film ambientati a New York

Martin Scorsese e New York. Un connubio imprescindibile. Cresciuto nella Little Italy della città, il DNA cinematografico di Scorsese è radicato nella città. Così il regista italoamericano ha raccontato la poesia oscura della Grande Mela in molti modi sul grande schermo, immortalandola in maniera indelebile. Ovviamente, il maestro non è solo e non è stato il primo a regalare alla metropoli la fama che le spetta.

Così Scorsese ha deciso di elencare i 30 film essenziali ambientati a New York. In un atto di modestia, non menziona i suoi tre classici di New York: Mean Streets, Taxi Driver e Quei bravi ragazzi. Invece, ci sono tre film dei fratelli Safdie, che fanno pari con quelli di Sidney Lumet, e naturalmente un assortimento di classici. Da notare che Scorsese cita solo un titolo del concittadino Woody Allen, Manhattan, lasciando fuori altri capolavori come Io e Annie o Crimini e misfatti.

Martin Scorsese

La lista dei 30 film imperdibili su New York

Daybreak Express (D.A. Pennebaker)

La città nuda (Jules Dassin)

Il bacio della morte (Henry Hathaway)

14ª ora (Henry Hathaway)

L'urlo della città (Robert Siodmak)

Doppia vita (George Cukor)

Vivere insieme (George Cukor)

La ragazza del secolo (George Cukor)

Fronte del porto (Elia Kazan)

Il ladro (Alfred Hitchcock)

Piombo rovente (Alexander Mackendrick)

Ombre (John Cassavetes)

Un uomo da marciapiede (John Schlesinger)

Il maratoneta (John Schlesinger)

Il braccio violento della legge (William Friedman)

Heaven Knows What (Benny e Josh Safdie)

Il principe della città (Sidney Lumet)

Bye Bye Braverman (Sidney Lumet)

Manhattan (Woody Allen)

Il cattivo tenente (Abel Ferrera)

Good Time (Benny e Josh Safdie)

Diamanti grezzi (Benny e Josh Safdie)

L'appartamento (Billy Wilder)

Fà la cosa giusta (Lee)

Quel pomeriggio di un giorno da cani (Sidney Lumet)

The Musketeers of Pig Alley (D.W. Griffith)

Regeneration (Raoul Walsh)

Strategia di una rapina (Robert Wise)

Pet Shop Days (Olmo Schnabel)

Martin Scorsese ha anche aggiunto alcune note alle sue scelte. Secondo il regista, Ombre di John Cassavetes è stato un film che "ha ispirato una generazione di aspiranti registi, me compreso". E Fronte del porto di Elia Kazan è anch'esso in elenco nonostante sia ambientato nel New Jersey. "So che è Hoboken, ma per me è un film di New York", ha detto Scorsese.

"Ci sono così tanti registi di New York, ognuno ha la sua visione individuale", ha aggiunto il cineasta. "Ho collaborato con la città quando ho realizzato Mean Streets, Taxi Driver, Toro scatenato, Re per una notte, Quei bravi ragazzi, l di là della vita e The Wolf of Wall Street".