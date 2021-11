Hannibal, la raccolta fondi su Kickstarter per l'artbook della serie è stata chiusa in un lampo

I fan di Hannibal sono davvero incredibili, e ci hanno messo solo 15 minuti a raggiungere l'obiettivo della campagna di Kickstarter per realizzare un artbook dello show.

Non è un segreto che la serie tv Hannibal abbia una fanbase davvero fedele e appassionata, ma la loro ultima impresa è davvero degna di nota: la raccolta fondi su Kickstarter per realizzare un artbook dello show ha raggiunto la quota stabilita in appena 15 minuti.

Il 15 novembre sul popolare sito di crowdfunding Kickstarter è stata lanciata una campagna per la raccolta di 7500 dollari in favore di un progetto atto alla realizzazione di un artbook dedicato alla serie tv di NBC Hannibal, con protagonisti Mads Mikkelsen e Hugh Dancy.

E mentre la durata stabilita della campagna era (ed è ancora, dato che rimarrà aperta fino allo scadere del tempo) di un mese, l'obiettivo è stato già raggiunto (e persino superato), e anche in tempi record.

Dopo 15 minuti dal suo avvio, i fan di Hannibal avevano già raccolto i 7500 dollari richiesti e, nel giro di poche ore si è arrivati addirittura alla cifra di 47.526 dollari (tale è l'ammontare al momento della stesura di questo pezzo). E se pensate che rimangono ancora 29 giorni...

Come riporta IndieWire, l'oggetto del desiderio dei fan della serie sarà ufficialmente intitolato "Hannibal Artbook" e sarà pubblicato da Printed in Blood. Includerà 180 pagine di lavori ispirati alla serie, più una prefazione dello showrunner Brian Fuller e un'introduzione della produttrice esecutiva Martha De Laurentiis.

Se questa è la reazione dei fan alla prospettiva di un "semplice" artbook, pensate quanto successo potrebbe avere un'eventuale nuova stagione della serie, tra l'altro da tempo chiacchierata...