Hamnet di Chloe Zhao promosso su Rotten Tomatoes: Oscar in vista dopo il flop di Eternals?

Il film con Paul Mescal e Jessie Buckley, che ha conquistato il Premio del Pubblico al Festival di Toronto, potrebbe seriamente ipotecare qualche candidatura agli Oscar.

Dopo i rumor sulle perplessità iniziali, pubblico e critica sembrerebbero promuovere Hamnet, nuova fatica della regista Chloe Zhao che, dopo aver debuttato positivamente su Rotten Tomatoes, si è portato a casa il Premio del Pubblico al Festival di Toronto.

Zhao è la prima regista donna a trionfare a Toronto per ben due volte, la prima nel 2020 con Nomadland che - ricordiamo - ha poi trionfato agli Oscar vincendo tre statuette: miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista per Frances McDormand.

Per il momento il film a tema shakespeariano interpretato dalle star irlandesi Paul Mescal e Jessie Buckley è stato promosso su Rotten Tomatoes con l'85% su 33 recensioni, ma naturalmente si attende il debutto di fronte al grande pubblico per saggiare la qualità del ritorno di Chloe Zhao dopo il flop del cinecomic Marvel Eternals.

Tra i vincitori di Toronto si segnalano anche l'acclamato No Other Choice - Non c'è altra scelta di Park Chan-Wook, che ha vinto il Premio del Pubblico internazionale, Nirvanna the Band the Show the Movie, premiato con il TIFF People's Choice Midnight Madness Award, e The Road Between Us: The Ultimate Rescue che ha trionfato come miglior documentario.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Di cosa parla Hamnet?

Adattamento del romanzo storico fictional di Maggie O'Farrell, Hamnet è ambientato nell'Inghilterra del 1580, durante la Peste Nera. La storia reimmagina la vita della moglie di William Shakespeare, Agnes, mentre affronta la morte imminente dell'unico figlio Hamnet. Shakespeare è a malapena presente; il suo nome viene pronunciato solo una volta verso la fine, ed è altrimenti chiamato "il Tutore di Latino". La sua assenza durante gli ultimi giorni di vita di Hamnet crea un abisso emotivo tra lui e Agnes, che è consumata dal dolore e si sente tradita dal marito. La storia traccia anche un vago collegamento tra la morte di Hamnet e la successiva creazione di Amleto.

A interpretare William Shakespeare è la star de Il Gladiatore 2 Paul Mescal mentre Jessie Buckley è la moglie Agnes. Nel cast troviamo, inoltre, Emily Watson, Noah Jupe, Joe Alwyn e Sam Woolf. In occasione della prima proiezione test di inizio agosto, World of reel riferiva: "Stilisticamente, Chloe Zhao ha apparentemente optato per scelte audaci che non sono state apprezzate da tutti. Un partecipante ha descritto 'i primi piani più estremi che abbia mai visto in un film', affermando di conoscere 'ogni lentiggine sul volto di Jessie Buckley'. A quanto pare, il giovane interprete di Hamnet sarebbe un 'grave errore di casting', e Joe Alwyn non se la cava molto meglio. Gran parte del film presenta inquadrature statiche dall'alto, da soffitti, chiome degli alberi e angolazioni atipiche. Le sequenze più efficaci, secondo i primi spettatori, sono quelle in cui Jessie Buckley è da sola nella foresta, immersa in una solitudine inquietante e stregonesca".

Adesso i giudizi si sarebbero capovolti grazie a critica e pubblico presenti a Toronto. Cresce dunque la curiosità intorno a uno dei titoli che potrebbe dominare la prossima stagione dei premi al via a breve.