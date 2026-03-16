Oscar 2026: il governo irlandese festeggia la storica vittoria di Jessie Buckley

La protagonista di Hamnet ha conquistato l'ambito premio assegnato dall'Academy e in patria ha ricevuto complimenti e lodi.

Jessie Buckley ha scritto un'importante pagina della storia del cinema irlandese conquistando l'Oscar come Migliore attrice protagonista e in patria la sua vittoria ha scatenato le reazioni entusiastiche da parte del governo.

La star ha convinto i membri dell'Academy grazie alla sua perfomance in Hamnet - Nel Nome Del Figlio.

La celebrazione della vittoria

La 98esima edizione degli Academy Awards hanno visto Jessie Buckley diventare la prima attrice irlandese a conquistare un Oscar nella categoria dedicata agli attori protagonisti. L'incredibile traguardo raggiunto dalla star di Hamnet - Nel Nome Del Figlio (di cui potete leggere la nostra recensione) è stato quindi festeggiato in patria, persino con comunicati ufficiali da parte del governo.

Hamnet: un'immagine di Jessie Buckley

Catherine Connelly, presidente dell'Irlanda, ha infatti dichiarato: "Il premio a Jessie Buckley rappresenta un momento storico, poiché Jessie diventa la prima donna irlandese a ricevere un Oscar nella categoria Miglior Attrice".

Il comunicato stampa prosegue: "Questo traguardo è una meritatissima testimonianza non solo della straordinaria interpretazione di Jessie in Hamnet, ma anche delle sue performance sia al cinema che a teatro nel corso della sua carriera. So che la sua fiera comunità nel Kerry e non solo condividerà con lei questo meraviglioso successo".

Il primo ministro Micheál Martin, sui social media, ha invece aggiunto: "Congratulazioni a Jessie Buckley per il tuo storico successo agli Oscar! Una vittoria davvero meritata anche per Richard Baneham (che ha conquistato il suo terzo Oscar nella categoria dedicata agli Effetti speciali ndr) durante una serata meravigliosa per il cinema irlandese e lo spettacolo".

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Il ruolo che ha fatto conquistare a Jessie l'Oscar

Nel film Hamnet - Nel Nome Del Figlio l'attrice ha interpretato Agnes Hathaway (o Agnes Shakespeare), la moglie di William Shakespeare. La storia, tratta dall'omonimo romanzo di Maggie O'Farrell, porta sul grande schermo il lutto della famiglia Shakespeare dopo la morte del loro figlio Hamnet e il modo in cui quel dolore influenzerà la creazione della tragedia Hamlet.

Buckley ha convinto la critica e il pubblico con una performance intensa e memorabile, in cui c'è stato spazio anche per l'improvvisazione, dettaglio che ha imposto all'attenzione il suo talento cristallino.