Oscar 2026, Jessie Buckley è la prima irlandese a vincere come miglior attrice

Buckley è diventata la prima irlandese a vincere nella categoria Miglior Attrice Protagonista e il suo è stato uno dei discorsi di accettazione più emozionanti della cerimonia di premiazione

Jessie Buckley, protagonista del film Hamnet, ha vinto l'Oscar come migliore attrice per Hamnet durante la cerimonia degli Oscar 2026 di domenica notte, diventando la prima attrice irlandese a aggiudicarsi il premio.

Si trattava della seconda nomination all'Oscar per Buckley, che in precedenza era stata candidata come migliore attrice non protagonista per The Lost Daughter. Suo uno dei discorsi di ringraziamento più commoventi della serata.

Jessie Buckley ha dedicato l'Oscar a tutte le madri

Il momento in cui è stato conferito questo riconoscimento è stato particolarmente significativo, dato che nel Regno Unito è la Festa della Mamma. "Vorrei dedicarlo al meraviglioso caos che regna nel cuore di una madre", ha detto Buckley. "Discendiamo tutti da una stirpe di donne che continuano a creare contro ogni previsione".

Rivolgendosi al marito, Freddie Sorensen, che la guardava in lacrime, ha aggiunto: "Ti amo, tesoro. Ti amo. Sei un papà incredibile. Sei il mio migliore amico e voglio avere altri 20.000 bambini con te". La loro figlia di otto mesi non era in sala, ma Buckley ha voluto menzionarla sul palco, scherzando sul fatto che la piccola probabilmente "non ha idea di cosa stia succedendo e sta probabilmente sognando il latte", ma che il fatto che sua madre abbia vinto un Oscar è "una cosa piuttosto importante".

Hamnet - Nel nome dle figlio: un'immagine

Gli altri premi vinti dall'attrice per Hamnet

La vittoria di Buckley come migliore attrice è stata forse l'unica certezza in una corsa ai premi sempre più imprevedibile. Dopotutto, ha fatto incetta di tutti i premi come migliore attrice nelle principali cerimonie, tra cui i SAG-AFTRA Actor Awards, i BAFTA, i Critics Choice Awards e i Golden Globe.

Ciononostante, Buckley si è visibilmente commossa nel sentire pronunciare il suo nome, mentre la sua serie di successi è culminata alla 98ª cerimonia degli Oscar, tenutasi al Dolby Theatre di Hollywood e condotta dal comico Conan O'Brien, tornato a fare da presentatore per il secondo anno consecutivo.

Il ruolo da Oscar interpretato da Jessie Buckley

Nel film Hamnet - Nel Nome Del Figlio l'attrice ha interpretato Agnes Hathaway (o Agnes Shakespeare), la moglie di William Shakespeare. La storia, tratta dall'omonimo romanzo di Maggie O'Farrell, racconta il lutto della famiglia Shakespeare dopo la morte del loro figlio Hamnet e il modo in cui quel dolore influenzerà la creazione della tragedia Hamlet. La sua interpretazione è stata molto acclamata per l'intensità emotiva con cui rappresenta una madre che affronta la perdita del figlio.