Halloween Kills: Jamie Lee Curtis e un secchio di sangue nel video dal set

Anche se l'uscita di Halloween Kills è slittata di un anno, la regina delle scream queen, Jamie Lee Curtis, continua ad alimentare l'hype diffondendo un video dal set che la vede impegnata con... un secchio di sangue.

Dopo il successo del reboot di Halloween, che ha visto la benedizione (e la collaborazione) di John Carpenter, sono in arrivo ben due sequel, Halloween Kills (2021) e Halloween Ends (2022).

Entrambe le pellicole portano la firma del regista David Gordon Green e dello sceneggiatore Danny McBride. La diva Jamie Lee Curtis, di nuovo nei panni di Laurie Strode con tanto di parrucca, combatterà ancora il killer Michael Myers con tutte le sue forze e non mancherà sangue in abbondanza, come anticipa la diva sul video diffuso via Instagram.

L'uscita la cinema di Halloween Kills è fissata per il 15 ottobre 2021.