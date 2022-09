Halloween Ends: David Gordon Green ancora non sa come finire la trilogia

David Gordon Green, regista della trilogia reboot di Halloween, ha affermato di non avere ancora le idee chiare su come concludere Halloween Ends.

Da anni ormai sappiamo che la trilogia Halloween di David Gordon Green finirà con una pellicola intitolata, in modo molto appropriato, Halloween Ends. Quello che però nemmeno il regista sa è come concludere l'opera: in una recente intervista per Empire ha infatti affermato di essere ancora indeciso sulle sorti del progetto e sul finale.

Halloween: Jamie Lee Curtis sul set col regista David Gordon Green

"Cambia ogni giorno. In teoria il film è assicurato, ma stamattina ho chiamato il montatore e gli detto 'E se facessimo questo?'. Parlo con John Carpenter e Jamie Lee Curtis regolarmente a riguardo. È entusiasmante, incerto, soddisfacente e triste. Mi sono goduto la corsa, ma è probabilmente il momento di scendere. Penso che usciremo con il botto."

C'è, d'altronde, per il regista la pressione di fare bene questo film: Halloween Ends non solo rappresenta la fine della continuità di Halloween, ma anche la fine (di nuovo) per l'iconica scream queen di Jamie Lee Curtis, Laurie Strode. Green ha revitalizzato la saga slasher con la pellicola del 2018, la quale rappresentava un sequel diretto per l'originale di John Carpenter del 1978; con il secondo capitolo, uscito lo scorso anno, ha invece impostato la conclusione della storia della protagonista.

Halloween Ends, Jamie Lee Curtis rivela la data di uscita del trailer

David Gordon Green ha proseguito affermando che, nonostante Halloween Kills sia molto sanguinoso, l'ultimo capitolo avrà un clima differente: "Se il secondo film era ricco di violenza gratuita per tutti, questo rappresenta una conclusione più intima e atmosferica".

L'uscita italiana di Halloween Ends è fissata per il 20 Ottobre 2022.