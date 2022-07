Halloween Ends, Jamie Lee Curtis rivela la data di uscita del trailer

Il trailer di Halloween Ends sta per debuttare in tutto il mondo. Ad aver dato la notizia attraverso un messaggio (neanche così) criptico è stata Jamie Lee Curtis in persona.

L'attrice ha pubblicato l'emoticon di una zucca sul suo profilo Twitter e ha scritto: "20 luglio". Ovviamente, il riferimento allude alla distribuzione del primo trailer di Halloween Ends che, a quanto pare, avverrà tra circa una settimana. Il film porrà fine alla trilogia prodotta da Blumhouse Productions e interpretata da Jamie Lee Curtis.

Halloween e Halloween Kills hanno rappresentato due eccellenti successi per la scuderia di Jason Blum e hanno avuto il merito di riportare su grande schermo l'immaginario di Michael Myers.

Halloween Kills è stato presentato in anteprima mondiale nel corso della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e, in quell'occasione, Jamie Lee Curtis è stata premiata con il Leone d'Oro alla Carriera. Diretto da David Gordon Green, Halloween Ends sarà distribuito in Italia da Universal a partire dal 20 ottobre 2022.