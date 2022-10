Halloween Ends: i fan insoddisfatti lanciano una petizione chiedendo il reshoot del film

Il film Halloween Ends sembra non essere stato accolto particolarmente positivamente dai fan della saga horror che hanno ora lanciato una petizione per chiederne il reshoot.

L'iniziativa, che ricorda quanto accaduto con l'ultima stagione della serie Il Trono di Spade, è ovviamente destinata a non venire accolta dallo studio, ma è interessante scoprire i commenti di chi la sostiene online.

Sul sito Change.org è stata lanciata la nuova petizione che sostiene che Halloween Ends non sia quello che desideravano i fan e che non si offra la giusta rappresentazione di Michael Myers.

Senza rivelare spoiler sul film, nella richiesta si sostiene che non è stato offerto al pubblico uno scenario credibile per gli eventi rappresentati e non ci sarebbero "scuse per le scelte compiute".

Tra i commenti c'è chi ha scritto: "La serie di film di Halloween ha rappresentato la mia infanzia e non mi sono mai sentito così realmente offeso da un film. Questo è il peggior contenuto mediatico che ho consumato dai tempi di Halloween 2 firmato da Rob Zombie e dal remake di Nightmare".

Tra chi ha firmato c'è chi ammette in modo onesto: "Probabilmente questa petizione non avrà alcun risultato, ma il film era così terribile ed è andato così tanto contro la tradizione".

Halloween Ends: Jamie Lee Curtis in una foto del film

Halloween Ends vede l'attrice Jamie Lee Curtis ancora protagonista nel ruolo di Laurie Strode. La storia diretta e co-scritta da David Gordon Green è ambientata quattro anni dopo Hallween Kills, in cui Michael ha compiuto una strage uccidendo anche Karen Nelson (Judy Greer). La protagonista cerca di affrontare i suoi traumi passati scrivendo un'autobiografia, ma dopo aver incontrato Corey Cunningham (Rohan Campbell), inizia a temere che sia tornato Myers.

Halloween Ends vede nel cast il ritorno di Will Patton nel ruolo dell'agente Frank Hawkins, Kyle Richards nel ruolo di Lindsey Wallace e James Jude Courtney nel ruolo di "The Shape".

Dal team creativo che ha rilanciato il franchise con Halloween del 2018 e Halloween Kills, il film è diretto da David Gordon Green da una sceneggiatura di Paul Brad Logan, Chris Bernier, Danny McBride e David Gordon Green, basata sui personaggi creati da John Carpenter e Debra Hill. Halloween Ends è prodotto da Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block. I produttori esecutivi sono John Carpenter, Jamie Lee Curtis, Danny McBride, David Gordon Green, Ryan Freimann, Ryan Turek, Andrew Golov, Thom Zadra e Christopher H. Warner.