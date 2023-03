I film horror rovinano il sonno secondo un nuovo studio

Secondo un recente studio, i film horror fanno esattamente quello che dovrebbero fare quando si tratta di una buona notte di sonno: la rovinano. Secondo quanto riferito da Betway Insider, un nuovo studio suggerisce che guardare un film dell'orrore è la peggiore delle 14 attività da fare prima di andare a dormire, almeno se volere dormire a lungo e senza interruzioni. Se state pensando di concedervi l'ultimo film di Scream prima di andare a dormire, preparati a dormire in media solo sette ore e trenta minuti (invece delle otto ore consigliate) e rimanere svegli per una media di 26 minuti (contro i 12 previsti). Ciò si traduce in un punteggio del 65% nella qualità del sonno dopo aver guardato un film dell'orrore.

Halloween Ends: James Jude Courtney in un'immagine minacciosa

Se il sonno profondo è più importante che guardare film, l'attività più consigliata prima di dormire è la meditazione, che consente ben otto ore e quattro minuti di sonno. Tuttavia, la durata non è tutto quando si tratta di riposare bene. La preparazione di una maschera per il viso, che è al secondo posto, ottiene il miglior punteggio per la qualità del sonno, raggiungendo un punteggio del 90% contro l'88% della meditazione. Il sonno profondo, al contrario del sonno leggero e del sonno REM (la fase del sogno), è considerato il più importante per il ripristino fisico. I fan degli horror del gruppo test hanno trascorso solo una quantità media del 25,44% del totale nel sonno profondo. I meditatori sono riusciti d arrivare al 37,86%.

Sempre secondo lo studio, godersi un film prima di dormire non è di per sé una brutta attività. Guardare una commedia è arrivato al terzo posto. Gli intervistati che guardavano film divertenti prima di addormentarsi hanno trascorso 14 minuti svegli di notte (lo stesso tempo registrato dopo aver fatto una maschera facciale) e hanno dormito in media per otto ore e undici minuti.

Lo studio non ha, però, specificato come guardare commedie horror come Happy Death Day o Freaky influisca sulla qualità del sonno.