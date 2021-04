Gundam: il poster annuncia l'inizio riprese del film live-action che uscirà su Netflix

Un teaser poster di Gundam annuncia l'inizio riprese del film live-action che uscirà su Netflix. L'adattamento del popolare anime giapponese sarà diretto, come anticipato ieri, da Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island, che userà una sceneggiatura di Brian K. Vaughan.

Come possiamo leggere nel post che accompagna il poster, Gundam è una produzione Legendary Pictures e Sunrise Inc. e avrà la sua premiere su Netflix. Sunrise Inc., la compagnia di animazione giapponese dietro Gundam, ha diffuso l'annuncio attraverso il suo account Twitter ufficiale annunciando l'avvio della produzione.

Il poster lascia intravedere l'enorme portata del progetto e mostra ai fan che la storia si svolgerà al di fuori della Terra. Al momento Jordan Vogt-Roberts è impegnato nello sviluppo di Metal Gear Solid per Sony Pictures, che vedrà Oscar Isaac nel ruolo di Solid Snake. Tuttavia, visto l'hype per Gundam, è possibile che il progetto abbia priorità per il regista. Lo scopriremo prossimamente. Nel frattempo restiamo in attesa di nuovi annunci su cast e location di Gundam.

La serie anime originale da cui sarà tratto il film è ambientata nell'Universal Century, un'epoca in cui la crescita della popolazione umana ha portato le persone a emigrare in colonie nello spazio. Le persone che vivono lì lanciano però una guerra di indipendenza contro la Terra, e i protagonisti pilotano dei robot.

