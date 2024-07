Gundam: Requiem For Vengeance, il nuovo trailer della serie anime Netflix

L'universo di Gundam potrebbe essere iniziato negli anni '70, ma il franchise anime ha visto una grande longevità grazie alla sua natura versatile. Grazie a Bandai Namco Filmworks, sono stati creati diversi universi anime che si concentrano su nuovi personaggi e trame accomunati dai classici mech suit.

Questo ottobre, Netflix riporterà i fan di Gundam nell'universo che ha dato inizio a tutto, con un tocco di novità. Gundam: Requiem For Vengeance si avvale dell'animazione in computer grafica per presentare una nuova storia più cupa, come possiamo intravedere dal nuovo trailer.

Il primo adattamento anime di Gundam ha introdotto i mech suit sullo sfondo della guerra tra la Federazione Terrestre e il Principato di Zeon. Incentrato sul giovane pilota di Gundam Amuro che affronta l'esperto militare Char, l'universo originale ha visto diverse volte il ritorno del passato di Gundam. Dal nuovo trailer, sembra che un gruppo di piloti Zaku stia cercando di distruggere Amuro e che il pilota di Gundam venga visto come un "diavolo bianco" che deve essere eliminato.

La novità di Requiem For Vengeance

In genere, il franchise di Gundam si è affidato all'animazione bidimensionale per dare vita alle sue battaglie tra mech. Requiem For Vengeance sta provando qualcosa di nuovo, creando una storia interamente realizzata in Unreal Engine. Anche se l'animazione potrebbe essere una novità, è chiaro che il franchise si affiderà ancora all'azione dei mech per raccontare la sua nuova storia.

Ecco come Netflix descrive l'imminente serie anime che ritrae l'universo di Gundam in un modo del tutto nuovo: "Gundam: Requiem for Vengeance è una nuovissima animazione originale composta da sei episodi di 30 minuti incentrati sul fronte europeo della Guerra di un Anno, che è stata l'ambientazione della prima serie di Gundam, 'Mobile Suit Gundam'. Prodotta in collaborazione con Safesound utilizzando l'Unreal Engine 5, la serie è scritta da Gavin Hignight, già autore delle serie animate Tekken: Bloodline e Transformers: Cyberverse e del videogioco Marvel's Spider-Man, ed è diretta da Erasmus Brosdau, che ha lavorato anche alla serie animata Resident Evil: Infinite Darkness e ai videogiochi Star Citizen, Ryse: Son of Rome e alla serie Crysis".