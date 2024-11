Gundam: nuovi aggiornamenti sul live-action

Per anni i fan degli anime si sono chiesti quando Hollywood avrebbe sfornato un adattamento live-action del celebre franchise di Mobile Suit Gundam. Ora il progetto è più vicino che mai a diventare realtà e al timone c'è un regista particolarmente "dolce".

Dopo aver fatto meraviglie per l'adattamento di Netflix del fumetto Vertigo Sweet Tooth, secondo quanto riportato da Deadline, Jim Mickle è ora pronto a dare vita al previsto film su Gundam . Acclamata dalla critica, la serie di fantascienza presenta un futuro cupo che potrebbe rendere Mickle adatto a Gundam. Le recenti trasposizioni in live-action di anime sono diventate sempre più di qualità, il che fa ben sperare per il nuovo adattamento.

Tutti i dettagli del live-action

Jim Mickle dirigerà e scriverà il prossimo film live-action di Mobile Suit Gundam, frutto della collaborazione tra Legendary Pictures e Bandai Namco Filmworks. La produzione del film è affidata a Nightshade, che ha riunito Mickle e la sua partner Linda Moran.

Mickle ha già creato film come Stake Land, Mulberry Street e Cold In July, e la sua filmografia è composta per lo più da thriller, polizieschi e horror. Il suo più grande successo, tuttavia, è stato l'adattamento per Netflix di Sweet Tooth di Jeff Lemire, che è stato apprezzato per tutte e tre le stagioni della serie recentemente conclusa. Anche la serie Hap and Leonard per Sundance, basata sul duo immaginario, è stata accolta molto bene, dimostrando che il film di Gundam è in mani molto talentuose.

Legendary Pictures è stata coinvolta nei film di successo del MonsterVerse (basati su mostri giganti come Kong e Godzilla) e nell'analogo Pacific Rim. Si tratta della casa di produzione giusta per rendere giustizia ai robot giganti di Mobile Suit Gundam in un film live-action.

Gundam è considerato da molti come il più importante franchise di fantascienza in Giappone, e molti lo paragonano all'azione spaziale di Star Wars e alla politica e alla filosofia di Star Trek. Recentemente, il franchise ha registrato importanti successi in streaming e al botteghino, con Mobile Suit Gundam SEED Freedom del 2024 che è stato il maggior successo finanziario della serie.

Non si sa in quale continuity sarà ambientato il film live-action di Gundam, ma vista la base di fan, ci saranno grandi aspettative per Mickle e il resto della produzione. L'inizio della produzione del film è previsto per la prima parte del 2025.