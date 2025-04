Sydney Sweeney: la star di The White Lotus in trattative per recitare in Gundam

L'attrice potrebbe essere la prossima new entry nel cast del live action di Legendary sul robot giapponese famoso in tutto il mondo.

Sydney Sweeney è alle battute finali della trattativa per entrare a far parte del cast di Gundam, il film prodotto da Legendary. Al timone del progetto è stato scelto Jim Mickle, che lavorerà alla sceneggiatura e alla regia.

Il franchise giapponese di fantascienza militare Gundam ha debuttato nel 1979 come serie tv ideata da Yoshiyuki Tomino, Mobile Suit Gundam. La serie ha ottenuto grande popolarità soprattutto negli anni '80 grazie ad un'ampia varietà di adattamenti, tra romanzi, manga e videogiochi.

L'universo originale di Gundam e il primo progetto per il cinema

La serie animata di Gundam è ambientata in un lontano futuro, nell'epoca chiamata Universal Century, dove le colonie umane nello spazio lottano per l'indipendenza dalla Terra.

Sydney Sweeney in una scena di Nocturne

Le battaglie si svolgono principalmente attraverso l'uso di Mobile Suit, giganteschi robot da combattimento. Legendary aveva annunciato per la prima volta il film Gundam nel 2021, con il regista Jordan Vogt-Roberts coinvolto inizialmente come timoniere del progetto. Nessun dettaglio sulla trama è stato finora diffuso.

I prossimi progetti di Sydney Sweeney

Tra i film recenti di Sydney Sweeney figurano Madame Web, Immaculate e Eden di Ron Howard. L'attrice sarà protagonista di nuovi progetti molto attesi come Echo Valley per Apple TV+ con Julianne Moore.

The Housemaid, adattamento del romanzo di Freida McFadden, con Amanda Seyfried, Scandalous di Colman Domingo e un biopic ancora senza titolo in cui interpreterà la pugile Christy Martin.

Sydney Sweeney in una scena di Immaculate

Sydney Sweeney è famosa per aver recitato nelle serie tv Euphoria e The White Lotus e nella commedia romantica Tutti tranne te. È attesa nella terza stagione di Euphoria, al fianco della star di Dune e Spider-Man: Far From Home Zendaya e della star di Saltburn Jacob Elordi.