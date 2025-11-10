Guillermo del Toro ha visto il nuovo Avatar: “Un capolavoro, penso che la gente rimarrà sorpresa”

Il regista, che in questo momento è impegnato nella promozione di Frankenstein appena approdato su Netflix, ha visto il prossimo capitolo della saga di James Cameron e lo ha adorato

Guillermo del Toro ha fatto una sosta al Konbini Video, che è fondamentalmente la versione francese del Criterion Closet. Nel corso del video, il regista ha ammesso di aver visto tutti e tre i film di Avatar, compreso il nuovo capitolo.

Del Toro è uno dei pochi che ha visto il terzo capitolo in uscita, Avatar: Fuoco e Cenere, e non ha esitato a definire questi primi tre film della saga di James Cameron dei veri "capolavori".

"Ho visto i tre Avatar. Sono dei capolavori assoluti. So dove sta andando a parare e penso che sorprenderà molte persone [...] Non posso dire nulla sul [terzo], ma posso dire che sono pochissimi gli americani che hanno creato un'intera mitologia. C'è [George] Lucas. C'è l'intera mitologia del Mago di Oz con Frank Baum. Jim sta creando qualcosa di simile con Avatar e vi porterà in posti incredibili".

Avatar: Fuoco e Cenere

Avatar: Fuoco e Cenere sarà il miglior film della saga?

Non è la prima volta che del Toro elogia la creazione di Cameron. Dopo aver visto Avatar: La via dell'acqua, aveva scritto che si trattava di "un risultato sbalorditivo", aggiungendo che era "ricco di panorami maestosi ed emozioni su scala epica, un maestro all'apice del suo potere".

Cameron, che non è mai stato uno che si tira indietro davanti alle iperboli, sta promuovendo con forza Avatar: Fuoco e Cenere. Crede che il film sia il migliore della saga e che ha così tante idee fantastiche per esso che probabilmente sarà ancora più lungo dell'ultimo, che già durava ben tre ore e dodici minuti.

Oh, e a quanto pare la moglie di Cameron, Suzy, ha visto una versione di Fuoco e Cenere alla fine dell'anno scorso e, secondo il marito regista, è rimasta così sopraffatta dall'emozione da rimanere senza parole, piangendo a dirotto, per quasi quattro ore.

Avatar: Fuoco e Cenere

Qual è la trama di Avatar: Fuoco e Cenere?

Il film riprende poco dopo gli eventi di Avatar: La via dell'acqua, con Jake Sully e Neytiri che si trovano a dover affrontare nuove minacce. La storia li porta a incontrare due nuove tribù Na'vi: i pacifici "Wind Traders" che viaggiano negli spazi aerei di Pandora, e i temibili "Ash People", un clan violento e antagonista che ha rinnegato la divinità Eywa e vive in regioni vulcaniche e di cenere.

Il loro leader, Varang, è alleato con l'antagonista umano Miles Quaritch, e la tensione del conflitto si sposta non solo tra umani e Na'vi, ma all'interno dei Na'vi stessi. Cameron ha spiegato che il titolo (fuoco = violenza/odio, cenere = le conseguenze) riflette un approfondimento tematico della violenza e delle sue ripercussioni. Il film uscirà nelle sale italiane il 17 dicembre 2025.