Guillermo del Toro inizia le riprese di Nightmare Alley, svelato il cast

Guillermo del Toro ha iniziato le riprese di Nightmare Alley, il nuovo film tratto dal romanzo scritto nel 1946 da William Lindsay Gresham e di cui è stato annunciato il cast.

Searchlight Pictures ha infatti svelato l'inizio del lavoro sul progetto nella città di Toronto, annunciando che sul set saranno impegnati Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, e David Strathairn. Nel team che collaborerà con Guillermo del Toro ci saranno anche il production designer Luis Sequeira, il direttore della fotografia Dan Laustsen, il supervisore agli effetti speciali Dennis Berardi e il montatore Cam McLauchlin.

La sinossi del film anticipa: "Un ambizioso giovane giostraio (Cooper) con un talento per manipolare le persone con un paio di parole ben scelte ha una relazione con una psichiatra (Blanchett), ancora più pericolosa rispetto a lui. Nel cast del circo ci sono poi Molly (Mara), l'imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nella parte dell'uomo forzuto. Richard Jenkins interpreterà un membro dell'alta società, l'industriale Ezra Grindle".

La sceneggiatura è firmata da Del Toro e Kim Morgan e, per ora, non è stata annunciata una possibile data per la distribuzione.