Lolita Lobosco torna con la stagione 4 ma è una notizia agrodolce per i fan

Ospite del Bif&st a Bari, Luisa Ranieri ha confermato che arriverà presto la stagione 4 di Lolita Lobosco ma ha anche confermato quello che i fan temevano rispetto alla serie tratta dai romanzi di Gabriella Genisi

Luisa Ranieri l'aveva promesso: Lolita Lobosco sarebbe tornata dopo una lunga pausa, e così sarà. L'attrice napoletana, ospite del Bif&st di Bari dove ha ricevuto il premio Bif&st Arte del cinema, ha annunciato che si sta lavorando alla quarta stagione della ficiton RAI.

Luisa Ranieri annuncia Lolita Lobosco 4

Lolita Lobosco 3, Luisa Ranieri

"Volete sapere se rifaccio Lolita? Sì, lo rifacciamo": davanti alla platea del teatro Petruzzelli, Luisa Ranieri ha così annunciato il ritorno su Rai 1 del vicequestore di Bari.

Un ritorno piacevole ma anche dovuto al pubblico, che ha sempre manifestato grande affetto alla serie nata dai romanzi di Gabriella Genisi nell'unico modo che in TV conti: ascolti alle stelle.

C'è però anche una notizia che non farà piacere ai fan: Le indagini di Lolita Lobosco 4 sarà anche l'ultima stagione dello show.

Anche la saga letteraria, d'altronde, è agli sgoccioli: dopo aver presentato l'undicesimo libro, Una questione di soldi, Gabriella Genisi ha annunciato che ci sarà anche un dodicesimo volume, ma potrebbe essere davvero l'ultimo.

"Lolita mi è rimasta nel cuore" ha poi proseguito la Ranieri "perché è un femminile che in televisione non vedi mai raccontato. Lolita è una donna di oggi con tutte le sue contraddizioni, le sue difficoltà, una donna del Sud, che però guarda verso il futuro, moderna, con tutti i conflitti legati a un certo tipo di cultura come la nostra, dove c'è il matriarcato, dove devi sposarti, fare figli e saper cucinare. Da napoletana, quando l'ho letto mi son detta: ma lei è stupenda, io devo fare questo personaggio".

Quando esce Lolita Lobosco 4?

Le Indagini di Lolita Lobosco 3: Luisa Ranieri in una scena

L'attrice ha spiegato di aver dovuto mettere in pausa la fortunata fiction per lavorare a un altro prodotto che ha illuminato l'inverno di Rai 1: La preside. I due personaggi - Lolita Lobosco ed Eugenia Liguori - sono arrivati nella sua vita quasi nello stesso momento, ma il successo travolgente della vicequestore barese ha messo in pausa per diverso tempo la serie diretta da Luca Miniero.

Nel 2024 però, al termine di Lolita Lobosco 3, la decisione di riporre in un casetto distintivo e tacchi a spillo per potersi dedicare a una storia, quella dell'Istituto Ortese di Caivano, che doveva essere raccontata.

Adesso però tutto è pronto per il ritorno della Lobosco e a Bari fervono già i preparativi: mentre si sta ultimando il lavoro di scrittura, si pensa già alle riprese, che dovrebbero svolgersi nel capoluogo pugliese all'inizio dell'estate. La messa in onda su Rai 1, imprevisti permettendo, è attesa nei primi mesi del 2027.