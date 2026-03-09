Guerrieri, la serie tv da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta

Prende il via stasera su Rai 1 una novità assoluta in fatto di serialità: si chiama Guerrieri - La regola dell'equilibrio e vede protagonista un volto amatissimo del piccolo schermo come Alessandro Gassmann.

Co-prodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International, Bartlebyfilm, la fiction, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, è liberamente tratta dai romanzi "Ragionevoli dubbi" - "Le perfezioni provvisorie" e "La regola dell'equilibrio" di Gianrico Carofiglio, che della serie è anche sceneggiatore.

Guerrieri: la trama completa della prima puntata

Bari. L'avvocato Guido Guerrieri, in crisi per la fine del suo matrimonio, assume la difesa di Fabio Paolicelli, reo confesso e condannato in primo grado per traffico internazionale di droga, che ora si dichiara innocente. Guido può contare sull'aiuto del suo amico, l'ispettore Carmelo Tancredi, e sulla collaborazione di Annapaola Doria, ex giornalista d'inchiesta, ora detective.

L'impianto accusatorio contro Paolicelli non lascia scampo e presto il coinvolgimento di Guido supera pericolosamente la sfera professionale. Tra lui e l'imputato c'è un conto in sospeso legato al passato. Il processo si intreccia a un'altra linea di frattura più intima e rischiosa: il rapporto ambiguo che Guerrieri instaura con Odile, la moglie di Paolicelli, capace di incrinare ulteriormente il suo già fragile equilibrio.

Guerrieri dovrà mettere in discussione non solo le prove, ma l'idea stessa di verità. Quando tutto sembra deciso, l'unico spazio possibile per la giustizia diventa il dubbio, ma il prezzo da pagare potrebbe essere altissimo. Intanto l'affascinante Piero Larocca, stimato giudice e vecchio amico di Guido, gli chiede aiuto: l'ambizioso procuratore Berardi sta indagando su di lui con l'accusa di corruzione. È solo l'inizio di un caso destinato a rivelarsi molto più complesso e sconvolgente.

Non solo Alessandro Gassmann: il cast della serie tv

Protagonista della nuova fiction RAI tratta da Gianrico Carofiglio è, come già detto, Alessandro Gassmann, qui nei panni di Guido Guerrieri, avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze: l'empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità. Appassionato di boxe, è profondamente nostalgico dell'amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando.

Accanto a lui si muovono Ivana Lotito (Annapaola Doria), Michele Venitucci (Carmelo Tancredi), Anita Caprioli (Nadia Greco) e Antonia Liskova (la nuova vicina di casa Margherita). E ancora: Lea Gavino, Michele Ragno, Stefano Dionisi, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Umberto Sardella e Davide Mancini.

Da quante puntate è composta Guerrieri - La regola dell'equilibrio?

La miniserie con Alessandro Gassman è composta da 8 episodi da 65 minuti ciascuno che verranno trasmessi due per volta, per un totale di 4 prime serate in compagnia dell'avvocato Guido Guerrieri. Il finale, salvo variazioni di palinsesto, andrà dunque in onda lunedì 30 marzo.

Oltre che in chiaro su Rai 1, in prima visione, a partire da lunedì 9 marzo, Guerrieri sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, disponibile per tutti i 7 giorni successivi nella sezione dedicata alla serie.