Guerre stellari: Al Pacino rifiutò il ruolo di Han Solo perché non aveva capito la sceneggiatura

La star Al Pacino ha rifiutato il ruolo di Han Solo in Guerre stellari, rinunciando a 20 milioni di dollari, perché non aveva capito la sceneggiatura della pellicola fantascientifica partorita dalla mente di George Lucas.

Al Pacino in una scena del film L'AVVOCATO DEL DIAVOLO

A rivelare la storia è stato lo stesso Al Pacino nel corso di un'intervista del 2013: l'attore ha spiegato che prima di Harrison Ford il ruolo di Han Solo era stato offerto a lui: "Era praticamente mio, ma non ho capito la sceneggiatura".

Di fatto Al Pacino ha una lunga storia di rifiuti, ha detto no a ruoli ad Apocalypse Now e Pretty Woman finiti poi a Marlon Brando e Richard Gere, quindi la sua rinuncia in Star Wars non stupisce più di tanto. Il divo non era il solo ad avere difficoltà con la saga galattica, in molti hanno espresso perplessità costringendo George Lucas a investire i propri capitali per realizzare Guerre stellari. Decisione ripagata con incassi stratosferici e una fama stellare che ha permesso a Lucas di fondare il proprio studio, Lucasfilm.

Quanto a Harrison Ford, la fama nel ruolo di Han Solo ha lanciato la sua carriera e gli ha permesso di incassare milioni di dollari che sarebbero potuti finire nelle tasche di Al Pacino se la storia fosse andata diversamente.