Al Pacino e Dan Stevens star del film horror The Ritual

Saranno Al Pacino e Dan Stevens i protagonisti del nuovo film horror The Ritual, in arrivo nelle sale durante il 2025.

Al Pacino e Dan Stevens saranno i protagonisti del film horror The Ritual, che verrà diretto da David Midell.

Il progetto sarà curato da XYZ Films che ha intenzione di distribuirlo a livello internazionale nel 2025.

Cosa racconterà The Ritual

Al Pacino nel film Rischio a due

Midell, oltre a essere regista, ha scritto la sceneggiatura insieme a Enrico Natale basandosi su una storia vera.

Al centro della trama di The Ritual ci saranno due preti, uno che mette in dubbio la sua fede (Dan Stevens) e l'altro che fa i conti con il suo passato complicato (Al Pacino). I due devono mettere da parte le loro differenze per salvare una giovane alle prese con un caso di possessione demoniaca, attraverso una serie di esorcismi difficili e pericolosi.

Il lungometraggio si basa sulla storia di Emma Schmidt, una donna americana il cui caso è uno dei più documentati nella storia americana degli esorcismi.

Nel cast ci saranno anche Ashley Greene e Abigail Cowen.

Al Pacino, prossimamente, sarà protagonista al cinema anche con Modi, film diretto da Johnny Depp sulla vita di Amedeo Modigliani.

Dan Stevens è invece tra le star di Abigail e Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero.