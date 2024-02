Al Pacino e Jessica Chastain star di Lear, Rex..., nuovo film ispirato all'opera di William Shakespeare

Al Pacino e Jessica Chastain reciteranno di nuovo insieme in occasione del film Lear, Rex..., un nuovo progetto ispirato al Re Lear di William Shakespeare.

Al Pacino e Jessica Chastain saranno i protagonisti di Lear, Rex... un nuovo adattamento del Re Lear di William Shakespeare ideato da Bernard Rose.

Barry Navidi collaborerà quindi per la quinta volta con Pacino, dopo aver prodotto Il Mercante di Venezia, Wilde Salomé, Salomé e Modi.

I primi dettagli del progetto

Nel film Lear, Rex... Al Pacino avrà il ruolo del sovrano, mentre Jessica Chastain sarà Goneril. L'attrice aveva compiuto il suo debutto sul grande schermo recitando proprio accanto alla star in occasione di Wilde Salomé.

Nella nuova versione della storia ideata da Shakespeare, un anziano re divide la sua terra tra tre figlie per evitare futuri conflitti, ma respinge la giovane figlia che lo ama, dando la sua fiducia alle sorelle cattive, che gli tolgono il potere e lo condannano a un'esistenza all'insegna dell'orrore e della follia.

Al Pacino in una immagine di Wilde Salome

Le dichiarazioni

Navidi ha dichiarato: "Questo progetto è frutto dell'amore di Al, che ci sta lavorando da oltre un decennio. Sono felice di portare questo fantastico progetto sullo schermo con il brillante adattamento di Bernard Rose e la sua unica visione coraggiosa. Sono così entusiasta nel collaborare di nuovo con Jess dai tempi di Wilde Salomé, diretta da Pacino".

Rose ha aggiunto: "Io e Al realizzeremo un Lear coraggioso e cinematografico che sarà emozionante e potente quanto lo era lo spettacolo teatrale per i suoi spettatori originali. Sono elettrizzato nell'avere con noi Jessica Chastain in questo percorso. La devozione che io e tutte le persone che conosco abbiamo nei confronti di Il Padrino, Heat e molti altri film, Pacino la riserva a Shakespeare. Crede che questi capolavori dovrebbero essere 'provati più spesso' al cinema, per 'prendere l'umanità che Shakespeare scrive nei personaggi ed esprimerla'".