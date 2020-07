Guerre stellari: Mark Hamill spiega perché una scena eliminata è la chiave per capire Luke Skywalker

Mark Hamill, uno dei protagonisti iconici della saga di Star Wars, ha commentato una scena eliminata da Guerre stellari che lui considera molto importante per la comprensione del suo personaggio Luke Skywalker, introdotto nel primo episodio nato dal genio di George Lucas.

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

Oltre 40 anni fa, Guerre stellari arrivò nelle sale di tutto il mondo introducendo le vicende della galassia lontana lontana e dei suoi personaggi, tra cui Luke Skywalker, che proprio in quel film scopre la via per diventare Jedi. Durante la live Instagram di Russo Bros. Pizza Film School, il suo interprete Mark Hamill ha raccontato gli elementi più importanti di una scena eliminata:

"Ci sono un paio di cose che sono buone per capire il personaggio. Numero 1, è ridicolizzato dai suoi coetanei, quindi non è un tipo così cool o popolare. Koo Stark è l'unica altra donna attrice del film e mi chiama "vermiciattolo". Quindi non sono un tipo popolare e così incontro Biggs Darklighter, interpretato da Garrick Hagon, e vado in estasi. Dalla scena si vede che siamo buoni amici. Indossa una uniforme imperiale e io: 'Wow è grandioso. Non vedo l'ora di andarmene da questo pianeta e unirmi a te'. Così lui mi porta all'esterno e mi dice: 'Luke, appena ne avrò occasione intendo saltare su una nave e unirmi ai Ribelli'. L'unica ragione per cui mi interessa è che Luke non ha una posizione politica. Lui pensa che Briggs sia grande, è nell'Impero. Luke vuole unirsi all'Impero se questo vuol dire portarlo via da quel pianeta, via da quella fattoria. Quindi chiaramente non ha idee politiche che lo spingono a unirsi all'Impero"

Secondo Mark Hamill, l'introduzione al personaggio di Luke Skywalker avrebbe dovuto essere più articolata rispetto a quella vista in Guerre stellari. Questa scena, infatti, avrebbe posto l'accento su alcune caratteristiche di Luke che si sono poi sviluppate nel corso della trilogia e che i fan possono scoprire nella versione della pellicola presente sulla piattaforma streaming Disney+.

Ricordiamo che, poi, l'idea di un personaggio che si unisce all'Impero per sfuggire al suo pianeta natale sarebbe stata rivisitata poi in Solo: A Star Wars Story, spin-off del 2018, con protagonista un giovane Han Solo che si arruola come pilota imperiale.