Oscar 2024, Al Pacino spiega perché non ha nominato i candidati a miglior film:'Non è stata una mia scelta'

Domenica sera al Dolby Theatre, Al Pacino ha avuto l'onore e l'onere di dover annunciare il titolo del lungometraggio premiato con l'Oscar al miglior film nell'edizione numero 96 degli Academy Awards.

La gestione del momento clou della serata da parte della star di Heat non è piaciuta molto agli spettatori. Invece di leggere tutti i titoli dei film nominati, Pacino ha semplicemente aperto la busta e dichiarato:"I miei occhi vedono Oppenheimer".

La polemica post-Oscar

Al termine della cerimonia parecchi utenti sui social hanno avanzato delle critiche nei confronti dell'attore, reo di non aver creato il giusto clima di suspence e l'atmosfera adeguata alla solennità del momento.

In risposta alle critiche, Al Pacino ha dichiarato:"C'è un po' di polemica sul fatto che non abbia menzionato ogni film per nome ieri sera prima di annunciare il premio al miglior film. Voglio essere chiaro che non era mia intenzione ometterli ma una scelta dei produttori di non farli ripetere poiché erano stati evidenziati singolarmente durante la cerimonia. È stato un onore far parte della serata e ho scelto di seguire il modo in cui desideravamo che questo premio fosse presentato".

Veterano di Hollywood e leggenda del cinema mondiale, Al Pacino vinse un Oscar nel 1993 per Scent of a Woman - Profumo di donna, unica vittoria su 9 candidature accumulate nel corso della propria carriera.