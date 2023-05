Guardiani della Galassia Vol. 3, Vin Diesel sulla battuta finale di Groot: "Il culmine di un viaggio"

Vin Diesel ha voluto commentare cosa abbia significato per lui la battuta finale pronunciata da Groot in Guardiani della Galassia Vol. 3. Senza dubbio uno dei momenti più emozionanti del film.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è finalmente arrivato nelle sale ed è per molti il capitolo più intenso ed emozionante dell'intera trilogia. Il film contiene anche diverse scene disturbanti di crudeltà sugli animali, ritenute necessarie da James Gunn per mandare un messaggio ben preciso e condannare queste pratiche. Ma si è dibattuto su cosa abbia significato l'ultima frase pronunciata da Groot e anche Vin Diesel ha voluto dire la sua.

L'ultima frase di Groot - SPOILER

Nei momenti finali del film Groot si lascia andare a un "Vi voglio bene, ragazzi" non pronunciando più le solite tre parole "Io sono Groot". "Per me si è trattato di un momento speciale e molto bello perchè significava che adesso il pubblico poteva capire il linguaggio di quest'albero parlante. Una testimonianza evidente della fedeltà dei nostri fan al franchise e al personaggio di Groot. Aspettare così tanto tempo per sentirlo pronunciare parole differenti. Ma, come accade sempre con le persone in vita, ci vuole pazienza e dedizione" ha dichiarato Vin Diesel ai microfoni di Entertainment Tonight.

Sulla battuta finale di Groot si era pronunciato anche Gunn, confermando in sostanza le dichiarazioni dell'attore. Adesso anche il pubblico fa ufficialmente parte della famiglia dei Guardiani e riesce a comprendere il linguaggio di Groot.

Gunn ha chiuso con i Guardiani?

James Gunn ha ribadito a più riprese che la sua esperienza con i Guardiani della Galassia è ormai conclusa e che, qualora ci dovesse essere un nuovo capitolo, non sarà lui a dirigerlo.