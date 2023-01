Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn rassicura i fan: "Disney non ci ha messo le mani"

Ormai James Gunn sta per entrare in dirittura d'arrivo e concludere la lunga lavorazione di Guardiani della Galassia Vol. 3, in uscita a maggio 2023. Il regista, divenuto co-CEO dei DC Studios, ha trovato anche il tempo per rassicurare un fan preoccupato da un potenziale intervento di Disney nel montaggio finale dell'atteso cinecomic che concluderà la saga dei Guardiani.

"No, non interverranno. Non hanno mai toccato nessuno dei film dei Guardiani. Il montaggio del film è quasi terminato, procede bene e io con Fred e Greg (i miei montatori) siamo gli unici a intervenire nel montaggio" ha scritto James gunn su Twitter in risposta al fan preoccupato.

Guardiani della Galassia Vol. 3: un addio difficile, ma necessario

Quanto è coinvolta Disney nei film Marvel?

Secondo recenti articoli, e nonostante le opinioni dei fan, la Disney non è poi così coinvolta nella produzione di film e programmi TV Marvel. L'MCU si dirige verso alcuni contenuti più maturi come Deadpool 3, a cui è stato garantito dallo studio il rating R come per i due precedenti capitoli, e progetti futuri come Marvel Zombies. In relazione a Deadpool in particolare, i fan sono stati molto espliciti su come la Disney potrebbe "rovinare" il personaggio annacquandone gli aspetti più aspri e volgari. Gli autori di Deadpool 3, tuttavia, hanno smentito queste voci, ribadendo che Disney ha sostenuto pienamente il fatto che Deadpool rimanga un personaggio classificato come R nell'MCU. Lo sceneggiatore Rhett Reese ha detto in precedenza:

"Non preoccupatevi di questo. Sono stati molto di supporto in merito a questo. Ora, quando si tratta di una particolare battuta, se oltrepassiamo un limite, forse a un certo punto ci sentiremo dire, 'Forse non quella battuta'. Ma penso che siano stati incredibilmente di supporto a quello che stiamo facendo perché, ovviamente, lo facevamo da molto tempo prima del loro arrivo, e penso che abbiano visto il successo e abbiano compreso il senso dell'operazione. Quindi, si spera, sarà un matrimonio felice. Ma abbiamo sicuramente il loro supporto, ed è una grande cosa da sentire".