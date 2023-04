Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn svela le origini di Blurp, "il personaggio più importante dell'MCU

Durante il trailer finale de Guardiani della Galassia Vol. 3, mandato in onda a febbraio in occasione del SuperBowl, è apparsa per la prima volta una strana creatura pelosa di nome Blurp che ha da subito conquistato l'attenzione dei fan. James Gunn ha deciso di rivelarne le origini in una recente intervista.

"Probabilmente sarà il personaggio più importante dell'MCU da qui in avanti" ha detto scherzando ai microfoni di Empire. "Blurp nasce come animale domestico di uno dei Ravagers del film, viene portato a spasso. Si tratta di un F'saki peloso, quella è la sua razza. Nel primo film, se vi ricordate, c'era il tavolo degli Orloni su cui si scommetteva, con la bestia che mangiava gli animali. La cosa più grande mangiava le cose più piccole. Quella cosa era un F'saki non peloso. Blurp è un F'saki peloso. Ecco cos'è. È un animale domestico".

Come ribadito a più riprese, Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film Marvel per alcuni degli interpreti, e rappresenterà un addio per la formazione attuale dei Guardiani. Il terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia introdurrà anche due personaggi chiave che hanno legami importanti con Rocket: Lylla e l'Alto Evoluzionario. La prima è una lontra antropomorfa ex socia e interesse amoroso di Rocket, mentre il secondo, interpretato da Chukwudi Iwuji, è uno scienziato specializzato in evoluzione che è anche il creatore di Rocket.

Il film Marvel con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementiff, Bradley Cooper e Vin Diesel arriverà nei cinema italiani il 3 maggio.