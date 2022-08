Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn ci aggiorna sulla colonna sonora del film

Manca ancora un film all'appello nella saga di Guardiani della Galassia Vol. 3, il terzo capitolo diretto nuovamente da James Gunn, che nelle ultime ore ci ha fornito qualche informazione in più su uno degli aspetti più interessanti della pellicola: la colonna sonora.

I fan dei Guardiani e di sanno quanto la musica sia una componente essenziale dell'operato del regista, e in particolare della saga del Marvel Cinematic Universe dedicata agli eroi più bizzarri dell'universo, per cui è naturale che ci sia un grande interesse nei confronti della soundtrack di Guardiani della Galassia Vol. 3, come si nota anche su Twitter.

Gunn aveva già rivelato che, questa volta, saranno i brani presenti sullo Zune di Yondu (Michael Rooker) ad accompagnare le scene del film, e ora, rispondendo alle domande dei fan, ha fornito anche qualche dettaglio in più in merito, come cosa viene scelto prima in fase di scrittura e abbinamento dei brani, o se ci saranno ancora dei brani appartenenti alla playlist della madre di Peter (Chris Pratt).

"La storia è sempre la prima cosa, a quella va data priorità. Poi scelgo le canzoni a seconda di come stanno con la scena da una master list di brani che ho creato raccogliendo musica di quel genere nello specifico che si abbina al progetto" ha spiegato il regista in un tweet.

E per chi si chiedesse se ci saranno brani della playlist di Meredith: "No, non saranno mai in questa lista perché Meredith non ha scelto le canzoni che sono sullo Zune, quindi sono diversi dai brani del vol. 1 e 2 (anche se Yondu potrebbe o no aver cancellato canzoni che non gradiva da questa lista)".