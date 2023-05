Guardiani della Galassia Vol. 3 guida il box office italiano, debutto fiacco per l'anime The First Slam Dunk

L'inossidabile Guardiani della Galassia Vol. 3 guida ancora il box office italiano con altri 2,4 milioni di euro, seguito dall'hit Super Mario Bros, non sfonda l'anime The First Slam Dunk.

Trend inalterati nelle sale italiane. Guardiani della Galassia Vol. 3 si conferma saldamente in testa al box office italiano per la seconda settimana consecutiva con altri 2,4 milioni di incasso e altre 313.875 presenze (dati Cinetel) che lo portano a un lauto totale di 8 milioni. Il terzo e ultimo capitolo della saga dei Guardiani segna la miglior apertura del 2023 dopo Super Mario Bros. Il film e una netta crescita rispetto al precedente Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che aveva incassato tre milioni di euro in cinque giorni, lasciando le briciole ai titoli rivali. Qui la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.

Alle spalle del colosso Marvel resiste Super Mario Bros. Il Film, che incassa altri 400.000 euro arrivando a un totale record di 19,7 milioni in sei settimane. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Debutto inferiore alle aspettative per l'acclamato The First Slam Dunk. L'anime scritto e diretto da Takehiko Inoue, già autore dell'omonimo Spokon (manga a tema sportivo) Slam Dunk, non trova terreno fertile e attira solo gli amanti del genere, schiacciato dalla concorrenza di Guardiani della Galassia 3. La conseguenza sono solo 275.000 euro di incasso e 33.550 presenze registrate da Cinetel. Come rivela la nostra recensione di The First Slam Dunk, al centro della storia troviamo Ryota, playmaker dello Shohoku, squadra di basket che si è guadagnata un posto al torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa nonostante sia un liceo sconosciuto. Ryota è pronto, assieme ai suoi compagni di sempre, ad affrontare "l'imbattibile" Sannoh, il team campione del torneo nazionale.

Guadagna una posizione La quattordicesima domenica del tempo ordinario, nostalgico lavoro di Pupi Avati che celebra la sua Bologna e la sua giovinezza con l'aiuto di Edwige Fenech e Gabriele Lavia. La pellicola risale al quarto posto grazie a un incasso di 266.000 euro che la portano a un totale di 578.000 euro in due settimane. Come rivela la nostra recensione di La quattordicesima domenica del tempo ordinario, il film racconta una storia d'amore, d'amicizia e di musica che si snoda lungo 35 anni nella città di Bologna.

Nonostante le location italiane, nemmeno nel Bel Paese il debutto di Book Club - Il Capitolo Successivo cattura l'interesse del grande pubblico. Il sequel interpretato dalle dive Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen si ferma a quota 247.000 euro raccolti in 352 schermi ed è quinto nella classifica degli incassi del weekend.