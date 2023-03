Guardiani della Galassia Vol. 3 da record: sarà il film più lungo della trilogia Marvel

La scanzonata banda di eroi dei fumetti è pronta a riunirsi per un'ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3, capitolo conclusivo della trilogia Marvel diretta da James Gunn. Ed è stato proprio il regista a dare nuove indicazioni sulla durata del film, suggerendo come sia il più lungo della trilogia.

"Sarà più lungo del primo e del secondo" ha scritto James Gunn su Instagram in risposta alla domanda di un fan, senza però rivelare la durata esatta. Se consideriamo le durate dei film precedenti è molto probabile che Vol. 3 possa arrivare a 2 ore e 20 minuti oppure a 2 ore e 30 minuti.

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn risponde alle critiche sul casting di Chukwudi Iwuji

Guardiani della Galassia Vol. 3 introdurrà due personaggi chiave che hanno legami importanti con Rocket Racoon: Lylla e l'Alto Evoluzionario. La prima è una lontra antropomorfa ex socia e interesse amoroso di Rocket, mentre il secondo, interpretato da Chukwudi Iwuji, è uno scienziato specializzato in evoluzione che è anche il creatore di Rocket.

Tra le new entry anche Will Poulter nei panni di Adam Warloc, uno dei personaggi più potenti e noti dei fumetti. Il film Marvel con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementiff, Bradley Cooper e Vin Diesel arriverà al cinema il 3 maggio.