Guardiani della Galassia, Michael Rosenbaum: "Marvel ha tagliato quasi tutto il mio ruolo"

Michael Rosenbaum, nel corso di un recente intervento, ha sostenuto che il suo personaggio nel franchise della Marvel dedicato ai Guardiani della Galassia inizialmente avrebbe dovuto avere molto più minutaggio sullo schermo.

Durante un panel al Nashville Comicon, sabato scorso, la star di Smallville ha raccontato del suo tempo trascorso sul set di James Gunn, dove ha interpretato Martinex, un piccolo ruolo di supporto, dal secondo film della trilogia in poi.

"Il ruolo doveva essere molto più grande. Hanno tagliato molte cose", ha dichiarato Rosenbaum. "Avreste dovuto vederlo... era scritto nella sceneggiatura che avremmo visto i poteri di Martinex, che tra l'altro erano davvero forti. Ma c'erano così tante cose da raccontare nella sceneggiatura che alla fine hanno finito per tagliarle".

Un primo piano del diabolico Lex Luthor interpretato da Michael Rosenbaum nell'episodio 'Arctic' della serie tv Smallville

Nessun astio verso James Gunn

Tuttavia, l'interprete di Lex Luthor sul piccolo schermo non nutre alcun astio nei confronti del regista ed è solo grato per l'esperienza avuta nel franchise dei Guardiani.

"È stato divertente", ha ricordato. "Per me è come aver lavorato con i miei amici, e sono stato pure pagato... sono in un grande film Marvel, la vita potrebbe andare peggio, capite cosa intendo? Sono molto grato per il ruolo". Rosenbaum e Gunn sono molto legati da quando hanno lavorato insieme alla serie PG Porn nel 2008.

Il personaggio di Rosenbaum ha debuttato in Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017 accanto allo Stakar Ogord di Sylvester Stallone. I due sono riapparsi brevemente anche in Guardiani della Galassia Vol. 3 del 2023.

Guardians of the Galaxy: un primo piano di Chris Pratt

Michael Rosenbaum fece il provino per Peter Quill

Prima di ottenere al ruolo di Martinex, nel 2017 l'attore aveva rivelato a The Hollywood Reporter di aver fatto il provino per il personaggio di Peter Quill/Star-Lord nel primo Guardiani.

Quando gli è stato chiesto di ricordare com'era andato il provino per Gunn, Rosenbaum ha risposto: "Ero nervosissimo. Sei seduto lì con uno dei tuoi migliori amici che sta dirigendo un film enorme, che conosce le tue capacità e che ti ha detto: 'Voglio vedere la tua interpretazione di Peter Quill'. E la pressione si fa sentire. Ho dovuto spegnerla... Ricordo di aver ideato una mia danza per la scena del ballo di Star Lord. Avevo un partner fantastico, mi è sembrato davvero naturale fin dall'inizio".

Smallville, Tom Welling e Michael Rosenbaum al lavoro su una serie animata

Alla fine il ruolo è andato a Chris Pratt, ma Rosenbaum non è rimasto affatto deluso. "Sapete, non mi interessava molto ottenere la parte", ha aggiunto. "Non sapevo nulla dei fumetti dei Guardiani. Volevo solo fare un buon lavoro per James".