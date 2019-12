Guardiani della Galassia Vol. 3: svelata la data di uscita?

Guardiani della Galassia Vol.3 potrebbe ora avere una data di uscita: il 17 febbraio 2023 è infatti il giorno indicato da alcune fonti come il possibile appuntamento da non perdere per tutti i fan della trilogia creata da James Gunn.

La data del possibile debutto del terzo capitolo delle avventure dei Guardiani è apparsa via Twitter grazie a Charles Murphy che sostiene di aver ottenuto delle indiscrezioni da parte di una fonte vicina alla Marvel. L'informazione relativa alla possibile distribuzione nelle sale di Guardians of the Galaxy Vol. 3 si basa però su "vecchie informazioni" e potrebbe quindi essere già non più valida.

Recentemente Karen Gillan, aveva aggiornato i fan sul progetto e l'interprete di Nebula aveva dichiarato di aver già letto lo script: "Lo trovo fantastico. Siamo tutti davvero entusiasti per il fatto che James Gunn tornerà a completare la trilogia perché non sarebbe sembrato giusto senza di lui. Si tratta di una sceneggiatura davvero meravigliosa".

Heard another date for Vol. 3. It's based off old info, so it's possible it already changed. I'm not going to put it on the list at this point because people go nuts over that, but it sort of lines up with Karen's comments the other day, so I figured I would share it.



Il regista e sceneggiatore James Gunn ha più volte ribadito che la fine della trilogia dedicata ai Guardiani verrà girata e completata dopo il suo impegno sul set di The Suicide Squad, cinecomic che richiederà comunque un periodo di lavorazione piuttosto lungo. Non resta quindi che attendere per scoprire se i Marvel Studios sveleranno quando si potranno nuovamente vedere in azione i protagonisti.