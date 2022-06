Guardiani della Galassia Vol. 3: Daniela Melchior nel cast del film

Guardiani della Galassia Vol. 3 avrà tra i propri membri del cast anche l'attrice Daniela Melchior, con cui James Gunn ha già collaborato in occasione di The Suicide Squad: Missione Suicida.

Le riprese dell'atteso capitolo conclusivo si sono concluse all'inizio del mese di maggio.

Nel cast di Guardians of the Galaxy Vol. 3 ci saranno Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki.

Nel film ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano".

Daniela Melchior, come confermato da James Gunn, non avrà però il ruolo di Moondragon, come sostenevano alcune indiscrezioni apparse online.

Il regista, inoltre, ha confermato che tra gli interpreti c'è un attore la cui identità non è ancora stata rivelata.

Per ora non è stata inoltre svelata la trama dell'attesa conclusione della trilogia dedicata alle avventure di Peter Quill e del suo gruppo di improbabili supereroi.

Melchior ha lavorato con il regista in occasione di The Suicide Squad - Missione Suicida in cui ha avuto la parte di Ratcatcher e prossimamente apparirà anche in Fast X, Assassin Club e Marlowe accanto a Liam Neeson.